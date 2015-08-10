ОПЕК из-за резкого падения цен на нефть может собраться на экстренную встречу

Страны ОПЕК ведут переговоры об экстренном заседании в условиях резкого падения цен нефть, заявил министр энергетики Алжира Салах Хебри.

Очередное заседание ОПЕК в Вене запланировано на 4 декабря, однако, по словам Хебри, государства ОПЕК могут созвать внеочередное заседание до этого времени, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Падение цен на нефть связано с "избыточными поставками нефти, снижением спроса в Китае и соглашением по Ирану, оказавшим свое влияние на рынок", отметил алжирский министр.

Страны ОПЕК 5 июня 2015 г. приняли решение о сохранении текущей квоты на добычу нефти - 30 млн баррелей в сутки (б/с), стремясь защитить свою долю рынка в условиях растущего производства сланцевой нефти в США. На долю ОПЕК приходится порядка 40% мировой добычи нефти. Средний объем добычи нефти государствами ОПЕК превышает действующую квоту ежемесячно с мая 2014 г.

Цены на нефть упали более чем на 25% с пикового уровня 2015 г., отмеченного в июне, обозначив "медвежий" тренд на нефтяном рынке. Запасы нефти в США остаются на 90 млн баррелей больше среднего пятилетнего значения для данного времени года. В минувшую пятницу Baker Hughes сообщила, что общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели выросло на 10 единиц, или на 1,1%, и составило 884 единицы.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника снизились в цене на $0,18 (0,37%) до $48,43 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,14 (0,32%) до $43,73 за баррель.

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The Wall Street Journal обращает внимание, что котировки длинных фьючерсов на нефть упали сильнее, чем сентябрьских, на минувшей неделе вернувшихся к мартовским минимумам. "Это означает, что инвесторы, трейдеры и нефтедобывающие компании уверены, что текущий уровень цен на нефть сохранится и в 2016 г.", - пишет газета. В пятницу декабрьские фьючерсы 2016 г. завершили торги на уровне $51,88 за баррель, а бенчмарки с поставкой в 2022 и 2023 гг. - на $63,26. При такой дешевой "длинной" нефти хеджирование теряет смысл для многих добывающих компаний, отмечает WSJ.