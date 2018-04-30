Запутались в ценниках: стоимость газа от Демчишина требует уточнений

Глава Минэнергоугля Владимир Демчишин 10 августа провел брифинг, целью которого было разъяснить ситуацию в энергокомплексе Украины в виду подготовки к зимнему периоду, проходящей в достаточно экстремальных условиях из-за боевых действий на востоке, ставящих вопрос угольного дефицита, и не способствующих гладким отношениям с агрессором – крупнейшим газовым поставщиком, Россией. Первой была тема поставок газа, и как раз она вызвала массу вопросов. О ней и пойдет речь.

Сначала министр дал понять, что без российского газа энергосистема Украины пока неспособна обходиться в моменты пиковых зимних нагрузок. Поэтому, по его словам, наша страна осенью подпишет новый договор с «Газпромом». «Даже всеми усилиями, которые предпринимаем, пиковые нагрузки надо закрывать все-таки из России. Поэтому, однозначно, намерены договориться с россиянами, потому что договор на отопительный сезон необходим, и мы его подпишем», - сказал Демчишин.

Судьба нового договора, по словам министра, будет решаться на очередном раунде переговоров в конце августа в Вене. Ранее планировалось, что уже в сентябре-октябре будет подписан и сам документ. Но, как оказалось, традиционный для последнего времени трехсторонний формат обсуждений Украина-ЕС-Россия в конце августа может быть сорван.

«27-28 числа точно будем мы и европейцы [на переговорах]. Надеемся, что подключатся россияне», - сказал Демчишин.

Но, если игнорирование Россией переговоров не исключено, тогда о какой их результативности может идти речь? Кроме того, и в Европейской комиссии пока не подтвердили дату проведения газовой встречи.

Но Демчишин продолжал: основной вопрос будущих переговоров – стоимость газа. По его словам, наша страна в целом до конца отопительного сезона рассчитывает покупать голубое топливо по цене не выше 250 долларов за тысячу кубометров.

«Я думаю, что цены будут на протяжении двух кварталов, то есть, до конца отопительного сезона, на уровне 250 долларов, плюс-минус. Это будет адекватный уровень. Возможно, даже немного ниже за счет того, что нефть в последние дни проседает», - сказал Демчишин.

Тут стоит отметить, что по правилам рынка, нынешние цены на нефть, которые опустились ниже отметки 50 долларов за баррель, скажутся на газовых контрактах не ранее конца первого квартала следующего года.

Кроме того, заявленная министром цена газа в 250 долларов совсем не вяжется с итогами последнего раунда газовых переговоров 30 июня, который тоже проходил в Вене и в трехстороннем формате. Украина отклонила условия России – скидка на третий квартал в 40 долларов, до цены 247 долларов за 1 тыс. кубометров, то есть, стоимость топлива должна была остаться, как и во втором квартале. Наша страна настаивала на дисконте не менее 30% от контрактной стоимости газа и на разрешении всех спорных моментов до конца 1-го квартала 2016 года – до выводов по искам сторон Стокгольмского арбитража. В этой связи «Нафтогаз» с 1 июля прекратил закупку газа у «Газпрома», так как с 30 июня перестало действовать дополнительное соглашение по «зимнему пакету». Транспортировка газа европейским потребителям через Украину по сей день осуществляется в полном объеме и в соответствии с контрактными условиями.

Такой результат переговоров был вполне ожидаемым. Еще 22 июня, в преддверии переговоров, Демчишин заявлял, что цена на российский газ для нашей страны должна быть в пределах 205 долларов и Украина будет на этом настаивать. Он пояснил, что согласно формуле цены газового контракта, стоимость газа для Украины должна составлять 290 долларов за 1 тыс. кубометров. «Учитывая скидку 30%, цена будет где-то около 200 долларов, 205-207», - говорил в июне Демчишин.

Выведенная из себя выходом Украины из-под контроля, Россия уже 1 июля решила усилить давление на нашу страну.

Министр энергетики РФ Александр Новак тогда заявил, что Россия в одностороннем порядке снижает скидку на газ в два раза – с 30% до 13,92%, иначе стоимость топлива для нашей страны будет значительно ниже, чем для соседних государств. А это, по словам Новака, «не в интересах российского государства, интересах бюджета, интересах «Газпрома»». Причем, по словам россиянина, газ будет поставляться только по предоплате.

Эксперты по итогам вот таких «экспрессивных» переговоров, отмечали, что Украина впервые показала свой характер и ее действия оправданы, причем, теперь нашей стране якобы по силе и вовсе отказаться от российского газа.

«Наконец-то команда, которая ведет переговоры, заняла правильную позицию – когда Украина говорит, что мы не будем покупать газ, а посмотрим, как вы его будете запихивать назад в месторождения. И до тех пор, пока не предложите нам адекватную цену, которая нас устроит, исходя из цены на европейском споте и стоимости транспортировки, мы не будем покупать ваш газ. И это – самая правильная позиция, которую я могу себе представить в отношениях с «Газпромом», - подчеркнул генеральный директор Центра исследований энергетики (EIR Center, Украина) Александр Харченко, добавив, что позиция Украины на сто процентов отражает то, что наша страна должна была делать последние 12 лет.

Но, озвученная в августе Демчишиным цена газа, мягко говоря, не совсем соответствует прежним его высказываниям. УНИАН решил опросить экспертов по поводу произошедшего казуса. Большинство наотрез отказалось комментировать сделанные министром на брифинге заявления, ссылаясь на то, что «обсуждать бред смешно».

И их позиция понятна. Если летом 2014 года цена газа на споте в Европе была ниже 200 долларов, а стоимость нефти превышала 100 долларов, то этой осенью может состояться откат по ценам на газ к уровню начала 2000-х годов. Таким образом, даже с учетом политического, а не экономического характера ценообразования у «Газпрома» в третьем и четвертом кварталах реальная цена газа для Украины должна быть не более 200 долларов – о чем раньше и говорил Демчишин. Причем, эта цифра соответствует европейской тенденции. К примеру, цена газа для Германии, которая куда дальше Украины стоит в очереди на его получение, крутится вокруг отметки 200 долларов последнее время. На стоимость газа также оказывает давление большой объем запасов топлива в европейских хранилищах из-за относительно теплой зимы сезона 2014-2015 годов.

«Газпром» это осознает, он уже не раз снижал цены для европейских потребителей, и дальше продолжит это делать. Согласно макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития РФ на 2016-2018 годы, который был сделан еще весной и сейчас в планах его пересмотр с курсом на понижение, цена российского газа в 2016 году снизится до 185-190 долларов за тысячу кубометров с 235-240 долларов в 2015 году.

Единственный, кто ответил на вопросы УНИАН в отношении озвученной Демчишиным цены на газ – хотя Украина вышла из-за стола переговоров с Россией, настаивая совсем на иной сумме – был президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«Газ для Украины должен быть дешевле 250 долларов. В третьем квартале этого года должна продолжиться динамика снижения цены на газ в виду проседания стоимости нефти в четвертом квартале прошлого года, что и лежало в основе позиции Украины на июньских переговорах – цена 250 долларов, которую предлагала Россия, не соответствует рыночным реалиям», - сказал Гончар.

По его словам, если идет речь о том, что цена на газ будет на уровне 250 долларов, как сказал Демчишин, то это говорит лишь об одном – снова соображения далеко нерыночного характера берут верх. «Я не исключаю, что ему спустили сверху какую-то директиву соглашаться на эту цену, которая была отвергнута «Нафтогазом» как несоответствующая рыночным реалиям, чтобы возобновить закупки российского газа для ускорения закачки газа в хранилища», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, гипотетически, это – шаг в обратную сторону, мотивированный определенными политическими соображениями, но это не соответствует тенденциям на газовом рынке. Если вскоре будет сделано заявление о решении возобновить закупки российского газа – то это, считает эксперт, подтвердит такое предположение.

«Не стоит делать закупки по ценам, выше рыночных. Во-первых, это – платить агрессору, во-вторых, стоит ли переплачивать? Если для Германии газ продается вокруг отметки 200 долларов, то как же для Украины цена может быть выше?» - рассуждает Гончар.

Возникает еще один вопрос – может быть, Дечишин имел в виду цену газа в 250 долларов как среднюю арифметическую с учетом в будущем удешевления реверсного газа?

Но сухая статистика этому противоречит. По данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в июне составила 266,56 доллара за тысячу кубометров. Российский газ тогда обходился в 247,18 доллара за тысячу кубометров (с учетом скидки в 100 долларов). То есть, никак средней не может быть цена в 250 долларов сейчас.

Кстати, ранее Демчишин прогнозировал, что на зимний период цена импорта природного газа из Европы для Украины будет составлять около 250 долларов. Сейчас он заявил, что цена реверсного газа в четвертом квартале 2015 года и первом квартале 2016 года будет плюс-минус стабильной на фоне снижения стоимости нефти.

«Может, Демчишин не так хорошо ориентируется в ситуации. И он же не говорил, что это (250 долларов, – УНИАН) – средняя цена. Как комментировать то, что невозможно понять?» - подытожил Гончар.

…Раз такая путаница, то не мешало бы, господин министр, прояснить ситуацию.

Нана Черная (УНИАН)