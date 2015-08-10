Демчишин обвиняет Ахметова в нежелании поставлять уголь на теплоэлектростанции

Министр энергетики и угольной промышленности Украины обвиняет крупнейший в Украине частный энергохолдинт ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в нежелании поставлять на склады теплоэлектростанций компании уголь, который в объеме 600 тыс. тонн лежит на складах предприятия «ДТЭК Павлоградуголь».

Об этом министр заявил на брифинге в Кабинете министров.

«ДТЭК добывает и хранит уголь у себя на складах. На станции не везет и держит нас всех под напряжением… 600 тыс. тонн на складе в Павлограде - это как минимум половина того объема, который нужен дополнительно для станций, работающих на газовом угле», - сказал Демчишин, уточнив, что таким образом создается искусственный дефицит угля на складах ТЭС.

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По его словам, в ДТЭК обещают, что принадлежащие компании теплоэлектростанции, которые работают на газовом угле, будут обеспечены топливом полностью.

«Но мои попытки убедить их, где хранить уголь, или у себя на Павлограде, или перевести его на 100 км Кураховскую, или на Запорожскую электростанцию (принадлежат ДТЭК – УНИАН) безрезультатны. А так было бы гораздо спокойнее и проще», - добавил министр.

Кроме того, он рассказал, что украинские энергокомпании используют практику занижения реальных объемов топлива на складах.

«Для чего они это делают? На самом деле - это системная проблема. Они рапортуют, что на 1 кВт электроэнергии они тратят определенный объем угля, и для того, чтобы свести это все с себестоимостью, они показывают, что потребление больше», - сказал Демчишин.

«Например, они показывают 390 грамм, а на самом деле потребляют 360», - добавил чиновник.

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При этом он рассказал, что на ТЭС могут привозить уголь, качество которого на самом деле хуже, чем это показано в сопровождающей документации.

«То есть они привезли дорогой уголь, а на самом деле он был дешевым и низкокалорийным. Его сожгли, потратили больше, чем по нормативу, а теперь нам всем рассказывают, что они получили огромную себестоимость», - сообщил министр.

Вместе с тем он отметил необходимость проверки качества твердого топлива, которое доставляется на отечественные ТЭС. Для этого, по словам министра, в ведомстве была создана специальная структурная единица.

«Потому что я понимаю, что на этом идут существенные манипуляции. И не только в случае с «Центрэнерго, о котором все говорят, что там какие-то злоупотребления, откаты, деньги воруют, а в первую очередь - это делает и наш основной производитель», - резюмировал Демчишин.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Украины Владимир Демчишин на заседании Антикризисного энергетического штаба в Кабинете министров 3 августа заявил, что гарантирует отсутствие веерных отключений электроэнергии следующей зимой, а также стабильное энергоснабжение домохозяйств, если энергохолдинг ДТЭК не будет саботировать поставки угля на станции.

В то же время, присутствовавший на заседании штаба генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что объемы поставок угля на 9 теплоэлектростанций ДТЭК (всего ТЭС в стране 14), а также проведение необходимых ремонтов в ближайшие два месяца зависят от финансовой сбалансированности компании. Всего, по словам Тимченко, за первое полугодие 2015 года ДТЭК получил более 6 млрд грн убытка.

Вместе с тем, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на заседании штаба назвал необоснованными требования ДТЭК возместить компании 3,4 млрд грн за счет повышения тарифа на отпуск электроэнергии. Также он заявил об излишних расходах ДТЭК, не связанных с производством электроэнергии.

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Справка УНИАН. В декабре 2014 года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. Для недопущения перебоев в энергоснабжении Украина начала импорт электроэнергии из России, а также впервые начала закупать угольную продукцию в ЮАР и Австралии.

По состоянию на 9 августа 2015 года на складах ТЭС имеется около 1,3 млн тонн угля.