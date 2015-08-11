В Японии перезапущена первая за два года АЭС

Таким образом, впервые за последние два года в Японии заработала атомная станция, сообщает ТАСС.

"Сэндай", как планируется, начнет вырабатывать электроэнергию 14 августа.

"Я бы хотел, чтобы KEPCO сделала главным приоритетом обеспечение безопасности и была полностью готова к перезапуску", - сказал в понедельник журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подчеркнув, что правительство намерено постепенно возобновить работу тех реакторов, которые получили разрешение от регулятора и соответствуют "самым жестким в мире требованиям в области безопасности".

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, в свою очередь, отметил, что "возобновление работы АЭС, безопасность которых была подтверждена, очень важно для энергетики".

Это уже не первый перезапуск национальных АЭС после инцидента на "Фукусима-1" в 2011 году. В июле 2012 года после напряженных переговоров между правительством и властями префектуры Фукуи удалось возобновить работу двух энергоблоков АЭС "Ои". Однако, уже через года они снова были остановлены на плановую проверку и с тех пор не перезапускались - местные власти вновь заняли жесткую позицию по этому вопросу.

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До сегодняшнего дня все 48 коммерческих атомных реакторов в Японии простаивали. KEPCO получила разрешение на перезапуск еще летом прошлого года, но на согласование с местными жителями и властями префектуры ушел почти год.

Ранее УНИАН сообщал, что на первом реакторе японской АЭС "Сэндай", расположенной в префектуре Кагосима (остров Кюсю), 7 июля начались работы по загрузке ядерного топлива.