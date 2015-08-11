JPMorgan Chase резко снизил прогноз цен на нефть в текущем году

JPMorgan Chase в ежемесячном обзоре нефтяного рынка снизил прогноз средней цены нефти сорта Brent в текущем году на $16 - до $54,5 за баррель, сорта WTI – на такую же величину, до $48,5 за баррель, пишут "Ведомости".

Прогноз на 2016 г. ухудшен на $19, до $52,5 и $46,5, соответственно.

Читайте такжеОПЕК из-за резкого падения цен на нефть может собраться на экстренную встречуВо втором полугодии аналитики банка теперь ожидают среднюю цену Brent в $50, WTI – в $44 за баррель, но отмечают, что сезонные ремонтные работы на НПЗ в октябре могут спровоцировать падение цен существенно ниже этих уровней, что даже может привести к обновлению минимумов этого года.

В своей оценке JPMorgan теперь учитывает продолжающийся рост добычи в странах как входящих, так и не входящих в ОПЕК, и снижение темпов роста спроса во втором полугодии.