Обвал юаня спровоцировал очередное снижение цен на нефть

На мировых торгах во вторник, 11 августа, цены на нефть, выросшие в понедельник почти на 4%, снижаются после девальвации юаня, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,22, до $50,19 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,35, до $44,61.

Читайте такжеОПЕК из-за резкого падения цен на нефть может собраться на экстренную встречуКитай 11 августа провел 2-процентную девальвацию юаня, пытаясь стимулировать рост экономики, замедлившийся до минимального за десятилетия темпа. После девальвации курс юаня упал почти до трехлетнего минимума.

Экспорт товаров из Китая в июле сократился на 8,3% за счет ослабления спроса при прогнозе снижения на 1%, а цены производителей были минимальными с 2009 года. Рост экономики в этом году может оказаться медленнее установленного правительством целевого показателя 7%.

На мировом рынке сохраняется избыток нефти, так как ОПЕК, Россия и США не снижают добычу, несмотря на медленный рост потребления.