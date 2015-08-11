Выход Ирана на рынок снизит нефтяные цены еще на $10 - Всемирный банк

Эксперты Всемирного банка прогнозируют снижение мировых цен на нефть на $10 за баррель в 2016 году после того, как с Ирана будут окончательно сняты экономические санкции. Такие прогнозы опубликованы в докладе международного финансового института, передает «Газета.Ru».

«Полное возвращение Ирана на мировой рынок в конечном счете добавит примерно миллион баррелей нефти в день, снизив цены на $10 за баррель в следующем году», — говорится в сообщении.

Производство нефти в Иране значительно превышает внутреннее потребление, поэтому выход Ирана на мировой рынок нефти неизбежен, отмечается в докладе.

Читайте такжеИран после отмены санкций хочет реализовать нефтегазовые проекты на $185 миллиардовОтмена санкций также увеличит объемы торговли исламской республики, которые достигнут порядка $17 млрд. Ключевыми торговыми партнерами Ирана, вероятно, станут Великобритания, Индия, Китай, Турция и Саудовская Аравия. Объем иностранных инвестиций в Иран, согласно прогнозу Всемирного банка, вырастет до $3 млрд в год.

«С рамочного соглашения в апреле 2015 году мы наблюдаем повышенный интерес к инвестициям в Иран со стороны международных компаний, особенно в нефтегазовом секторе. Вероятно, эта тенденция ускорится со снятием санкций, обеспечивая столь необходимый капитал и обновляя технологии нефтяного сектора страны», — отмечает Лили Моттаги, экономист Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке.

В конечном итоге снятие санкций резко ускорит экономический рост Ирана. По оценкам экономистов Всемирного банка, ВВП Ирана в 2016 году вырастет на 5%.