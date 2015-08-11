Иран заявил о готовности обеспечить поставки собственного и катарского газа в Европу

Иран выразил готовность осуществлять транспортировку катарского газа в Турцию, откуда топливо будет поставляться на европейские рынки, заявил 11 августа глава торгово-промышленной палаты страны Мохсен Джалалпур, передает ПРАЙМ.

"В случае, если Иран сможет достичь соглашения с Катаром и Турцией по этому вопросу, Иран и Турция получат огромную выгоду (от транзита газа)", - цитирует Джалалпура иранский телеканал PressTV.

Читайте такжеИран после отмены санкций хочет реализовать нефтегазовые проекты на $185 миллиардовГлава торгово-промышленной палаты добавил, что в настоящий момент достижению соглашения мешают "некоторые политические вопросы", однако Джалалпур выразил надежду на их скорейшее разрешение.

По данным телеканала, Иран также готов осуществлять поставки собственного газа в Европу через Турцию. Некоторые европейские компании, в частности Nabucco и Swiss EGL, до введения санкций уже вели диалог с иранскими властями, в настоящий момент компании планируют возобновить переговоры. Азербайджан также выступал с инициативой поставлять иранский газ в Европу через Трансанатолийский газопровод (TANAP), сообщает телеканал.

Проект TANAP предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов от азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. По ним планируется поставлять 6 миллиардов кубометров газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу. В дальнейшем мощность газопровода может быть увеличена до 31 миллиарда кубометров.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.