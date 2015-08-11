FT: поставка газа Китаю из-за дешевой нефти станет невыгодной для "Газпрома"

Контракт "Газпрома" на поставку газа в Китай не предполагает хеджирования от падения цен, пишет ZN.UA со ссылкой на The Financial Times.

Подписанный с большой помпой в мае 2014 года контракт с китайской компанией CNPC (сумма соглашения составила 400 млрд долларов) никто не хеджировал, сообщили сами менеджеры "Газпрома".

С момента заключения контракта цены на нефть упали на 50%, а затраты на разработку проекта под названием "Сила Сибири" оценивались в 55 миллиардов долларов. Отмечается, что цена на газ по контракту будет учитывать индексацию нефтепродуктов, заложенных в формульной корзине.

Начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Павел Одеров сказал, что контракт был застрахован на большие риски, но такой случай не предусматривался. Аналитик в нефтегазовой сфере в Renaissance Capital в Москве Ильдар Давлетшин говорит, что при сохранении нынешних цены на нефть, проект "Сила Сибири", будет, вероятно, невыгодным для "Газпрома". Аналитики напоминают, что цена газа на момент подписания контракта составляла около 350 долларов за тысячу кубометров. Учитывая снижение цены на нефть на 50%, сегодняшняя фактическая цена газа по контракту CNPC должна быть в районе 175 долларов за тысячу кубометров, указывает Давлетшин.

В понедельник Кремль опубликовал распоряжение президента РФ Владимира Путина, согласно которому он поручил правительству к началу сентября разработать "всеобъемлющий план действий по поддержке строительства газотранспортной инфраструктуры", в том числе, это касается и трубопровода "Сила Сибири".

Ранее сообщалось, подписание второго контракта "Газпрома" с Китаем на поставку газа по газопроводу "Алтай" (он же "Сила Сибири–2") затягивается на неопределенный срок. Причины - замедляется рост китайской экономики, и соответственно и спрос на газ. Если в 2012–2013 годах потребление газа в Китае росло на 12–13%, то в 2014-м рост составил 8,5%, а в первом полугодии нынешнего 2015 года рост и вовсе сократился до всего 2%. Одновременно Китаю становятся более доступными другие источники поставок газа – например, сжиженного газа (LNG) из Австралии.

"Газпром" и китайская CNPC 21 мая 2014 года заключили контракт на поставку газа в КНР по "восточному" маршруту в объеме 38 млрд куб. м газа в год. Общая цена 30-летнего контракта - $400 млрд. Поставки газа в Китай должны начаться через 4-6 лет. Для строительства газопровода в Китай ("Сила Сибири") "Газпрому" нужны $25 млрд аванса со стороны CNPC. При этом Китай предложил "Газпрому" самому вложить деньги в строительство трубопроводов.

Накануне издание FT писало, что российская экономика оказалась в серьезной беде после того, как цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель, а следом за ней подешевел и газ на рынке Европы.