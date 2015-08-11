ГПУ подала апелляцию на решение суда о возврате Фирташу 11 миллиардов кубов газа

Генеральная прокуратура внесла апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Киева, который признал действительной передачу в пользу газовой компании «РосУкрЭнерго», контролируемой украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, 11 млрд кубометров топлива.

«Генеральной прокуратурой Украины 31.07.2015 внесена апелляционная жалоба на решение хозяйственного суда Киева от 23.07.2015, которым отказано в удовлетворении прокурорского иска в интересах государства в лице Кабинета министров Украины к НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о признании недействительными заключенных в г. Москва в 2009 году договоров купли-продажи природного газа», - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в Генпрокуратуре, решение Хозсуда Киева не вступило в законную силу.

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Справка УНИАН. Между украинским госхолдингом «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» с 2006 по 2008 гг. существовала коммерческая структура-посредник - швейцарская компания RosUkrEnergo AG, принадлежащая «Газпрому» и украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. Компания выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

С 2009 года «Нафтогаз» перешел на прямые контракты с «Газпромом». Тогда «Нафтогаз» приобрел у «Газпрома» долг RosUkrEnergo на 1,7 млрд долл. за поставленный компании российский газ. «Нафтогаз» в одностороннем порядке изъял 11 млрд куб. м газа у швейцарской компании, по поводу чего RosUkrEnergo обратилось в Стокгольмский арбитраж.

В 2010 году суд обязал «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд куб. м газа, а также выплатить штраф в размере 1,1 млрд куб. м газа.