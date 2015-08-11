"Энергорынок" одолжил 700 миллионов гривень на закупку угля

Как говорится в сообщении предприятия, размещенном на сайте «Государственные закупки», соответствующие договоры были подписаны 5 августа.

Согласно сообщению, заемные средства госпредприятие привлекает сроком на 1 год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 24 июля 2015 года разрешил госпредприятию «Энергорынок» привлечь у «Ощадбанка» кредит в размере 2 млрд грн для осуществления авансовых платежей энергогенерирующим компаниям с последующим направлением этих средств исключительно на закупку угля.

Данное решение Кабмин принял для обеспечения надежной работы объединенной энергетической системы Украины в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Срок погашения кредитной линии - 1 мая 2016 года.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

«Энергорынок» в январе-июне 2015 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 68 раз - до 1,52 млрд грн с 22 млн грн.