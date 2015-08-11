Украина возобновляет импорт газа из Венгрии

Украина после месячного перерыва возобновляет импорт природного газа из Венгрии.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Венгрии, компании FGSZ.

По ее данным, Украина подала заявку 11 августа на прокачку 1,963 тысяч куб. м газа при технической возможности около 16 миллионов куб. м.

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Как сообщал УНИАН, Украина, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии, 1 июля приостановила импорт российского газа, а также значительно сократила его покупку в ЕС. Импорт газа из Венгрии с 1 июля не осуществлялся.