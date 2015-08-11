Добыча нефти ОПЕК достигла трехлетнего максимума

Суточная добыча 12 стран картеля в июле выросла на 100,7 тыс. баррелей и составила 31,5 млн барр., пишет РБК.

Добыча нефти выросла в основном в Ираке, Анголе, Саудовской Аравии и Иране, несмотря на то что международное нефтяное эмбарго в отношении Исламской Республики еще не было снято. Иран нарастил суточную добычу на 32,3 тыс. барр. по сравнению с июнем — до 2,86 млн барр.

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Bloomberg отмечает, что это максимальные значения иранской нефтедобычи с июня 2012 года, когда Запад ввел санкции против страны из-за ее ядерной программы.

Саудовская Аравия также стала добывать больше нефти, несмотря на то что часто сокращает производство к концу сезона летнего спроса на нефть. В июле добыча Саудовской Аравии составила 10,35 млн барр. в сутки — почти на 40 тыс. барр. больше, чем месяцем ранее. В то же время стоит учитывать, что статистика ОПЕК основана на «вторичных источниках» — данных отраслевых СМИ, таких как Platts, и международных организаций.

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Согласно «прямым» данным, которые ОПЕК получила непосредственно из стран-членов, Саудовская Аравия существенно сократила добычу за последний месяц — до 10,36 млн барр. в день с июньских показателей на уровне 10,56 млн барр.