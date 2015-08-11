Всемирный банк: Россия потеряет $34 миллиарда после возвращения Ирана на рынок нефти

Об этом говорится в прогнозе, подготовленном Всемирным банком, пишет Meduza.

От снижения цен на нефть из-за возвращения на рынок иранских экспортеров, по оценке авторов прогноза, выиграют страны, импортирующие нефть. Экономика США, по расчетам Всемирного банка, получит дополнительно 74 миллиарда долларов, а ЕС — 37 миллиардов долларов.

Потери стран, экспортирующих нефть, авторы доклада оценивают в 34 миллиарда долларов в случае с Россией и в 22 миллиарда долларов в среднем для стран-членов ОПЕК.

Всемирный банк также прогнозирует рост двусторонней торговли РФ и Ирана, указывая, что он будет менее значительным, чем у ряда других стран: Великобритании, Китая, Индии, Турции и Саудовской Аравией. В 2000 году, отмечается в докладе, на долю РФ приходилось 11% иранского импорта, в 2014 году этот показатель сократился до двух процентов.

В прогнозе также отмечается, что российские компании после снятия санкций войдут в число основных претендентов на разработку иранских нефтяных месторождений.

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Международные санкции были наложены на Иран в 2012 году из-за ядерной программы, реализацией которой занимался Тегеран. Иран настаивал, что его ядерная программа носит сугубо мирный характер, страны Запада, в свою очередь, подозревали Тегеран в попытках создать ядерное оружие.

В середине июля 2015 года было объявлено, что Иран и «шестерка» переговорщиков (страны — постоянные члены СБ ООН и Германия), достигли соглашения по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагает, что Иран сворачивает ядерную программу, а в обмен на этого с него снимают международные санкции. Соглашение пока в силу не вступило.