Коллапс украинской энергетики всего лишь за $130 миллионов

Уже более недели в стране работает Антикризисный энергетический штаб во главе с премьером Арсением Яценюком. На его создание руководитель правительства вынужден был пойти из-за полной неподготовленности Украины к зиме, что, в свою очередь, может привести к полномасштабному энергетическому коллапсу. Однако министр энергетики Владимир Демчишин, в свойственной только ему манере, считает, что ничего страшного не происходит. Страна готовится к отопительному сезону согласно плану, все под контролем, хотя и намекает – придется работать с колес.

«Так Вы гарантируете, что не будет веерных отключений?» - это главный вопрос, который Демчинину задал премьер еще неделю назад. Пожалуй, ответа на него нет до сих пор.

Гарантиям министра, что все будет «ок», не верит никто. Ведь их главный энергетик страны озвучивает с условием – если компания Рината Ахметова ДТЭК, крупнейший частный энергохолдинг, не станет саботировать поставки угля на станции. А это - трудновыполнимо. К примеру, ДТЭК требует от государства выделения 6 млрд грн, иначе компания не сможет поддерживать текущий уровень добычи угля. Понятно, что в нынешней ситуации государство вряд ли сможет дать частному холдингу столь огромную сумму денег.

На последней пресс-конференции Демчишин сыпал новыми обвинениями в адрес ДТЭК. Следовательно, поиск компромисса будет весьма сложным. Не говоря уже о разъедающей отрасль коррупции. Остается проблемным и газовый вопрос.

Ставка на европейский газ

Для подготовки к зиме Украине нужно решить две проблемы: закачать необходимые объемы газа в хранилища и закупить уголь.

Украине к имеющимся запасам голубого топлива в количестве 13 млрд кубометров к началу отопительного сезона необходимо закупить еще 5-6 млрд кубометров. На это понадобится около 1,5 млрд долл. Собственных средств Украине не хватает. Но для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в ЕС, европейские чиновники заинтересованы в заполнении украинских хранилищ.

Худо-бедно, но переговоры о предоставлении кредитов международными донорами на закачку газа в украинские ПХГ движутся. В частности, Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить «Нафтогазу» 300 млн долл. Компания уже объявила, что потратит эти деньги на закупку газа по реверсу из ЕС. Кроме того, как заявил Демчишин, еще 500 млн долларов может выделить Всемирный банк. Около 300 млн долл. предоставит IFC.

На фоне неразрешенного газового спора с российским «Газпромом» премьер-министр поручил «Нафтогазу» увеличить закупку голубого топлива из ЕС. Уже с 6 августа суточные объемы импорта газа из Словакии выросли на треть, а с 10 августа - еще на 10%, до 32,8 млн кубов.

На сегодняшний день среднесуточные объемы закачки газа в хранилища превышают 50 млн кубометров. При условии открытия финансирования и достижения максимального уровня импорта газа из ЕС, Украина к концу октября сможет приблизиться к необходимым 19 млрд куб. м. газа в своих хранилищах.

Не исключено, что и Россия в связи с падением цен на энергоносители будет более сговорчива в газовом вопросе. Кстати, Демчишин анонсировал новый раунд газовых переговоров в конце августа в Вене.

Очевидно главное - этой зимой наша страна делает ставку на реверсные поставки газа и минимизацию закупки топлива у «Газпрома».

Роковой уголь

Исторически проблемы Украины в преддверии зимы возникали вокруг газового спора с «Газпромом». В этот раз для страны, пережившей не одну газовую войну с Россией, драматические события развернутся в вопросе заполнения складов углем дефицитной марки. Весь антрацит остался на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Отсутствие стабильных поставок топлива на ТЭС из-за военных действий ставит под угрозу бесперебойное электроснабжение страны. Как результат - череда аварийных отключений тепловых энергоблоков и увеличение импорта электроэнергии из России.

Украине для прохождения зимнего периода необходимо иметь на складах порядка 2 млн тонн антрацитного угля. Отталкиваясь от минимальной стоимости угля этой марки из ЮАР в 65 долл. за тонну, озвученной вице-премьером Вощевским, на эти цели нужно потратить 130 млн долл. Это и есть цена вопроса комфортной зимы для украинцев в этом году.

По сравнению с необходимыми 1,5 млрд долл. на закупку газа, затраты на уголь выглядят мизерными. И проблема не в деньгах, а в череде скандалов, которыми окутано снабжение украинских электростанций «черным золотом»: премьер-министр Яценюк требует от Минэнерго заключения контрактов на импорт угля из ЮАР и Австралии, а министр энергетики Демчишин склоняется к поставкам топлива с неподконтрольных территорий Донбасса, а также из России. Как результат - угля на сегодняшний день нет и ниоткуда.

Небольшие объемы угля из ЮАР начали поступать на Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ по контрактам частной компании «Технова». Однако ключевые игроки рынка - госкомпания «Центрэнерго» и ДТЭК - продолжают испытывать острый дефицит данного вида топлива.

Склады «Центрэнерго» остаются пустыми из-за проблем с вывозом угля из зоны боевых действий, а импортные контракты компания заключать не спешит. По словам Демчишина, компания не хочет повторения прошлогодней истории с топливом из ЮАР, которое, по заявлениям Генеральной прокуратуры, не горело в тепловых электростанциях.

Недавно «Центрэнерго» сообщила о получении предложений от 35 компаний на поставки импортного угля. Но вскоре Государственная фискальная служба начала следственные действия в отношении госкомпании по подозрению в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

«Через налоговые ямы вымывались деньги. Нами это доказано, и сейчас продолжаются экспертизы. Доказываем вину каждого лица, которое было причастно к схеме», - заявил на заседании Кабмина первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

Напряженной остается ситуация и с ДТЭК. Компания Ахметова не спешит заполнять склады своих станций углем. Согласно плану подготовки к отопительному сезону, разработанному экспертами из США и Канады, к 15 августа на складах наших ТЭС должно находиться 1,9 млн тонн антрацита. Но на 10 августа было накоплено всего 558 тыс. тонн, из которых 441 тыс. тонн - на Луганской ТЭС, отделенной от энергосистемы Украины.

Конфликт с ДТЭК

Проблемы с углем продемонстрировали наличие острого конфликта между Миниэнергоугля и компанией ДТЭК Рината Ахметова. На пресс-конференции 10 августа Демчишин еще раз напомнил о противостоянии с крупнейшим частным энергохолдингом. По мнению министра, ДТЭК специально не завозит уголь на склады своих ТЭС, которые вырабатывают около 70% электроэнергии в сегменте тепловой генерации. Министр с начала года не раз заявлял о монополизме компании Ахметова и высказывался за ее дробление.

«Было бы хорошо, если бы таких компаний как ДТЭК было несколько, но они были бы меньше, и конкурировали между собой», - сказал Демчишин.

Тогда, по его мнению, проблемы с закупкой угля не было бы. А так, по словам Демчишина, компания использует свое монопольное положение для давления на органы власти и регулятора, решая собственные проблемы. Обремененный долговой нагрузкой в 3 млрд долл. ДТЭК требует от НКРЭКУ повышения тарифа на отпуск электроэнергии и увеличения стоимости закупки угля. Комиссия в ответ говорит о завышении компанией собственных затрат, не связанных с производством электроэнергии и тепла, и призывает ДТЭК к их оптимизации.

В конечном итоге конфликт власти и бизнесмена Ахметова привел к остановке ряда тепловых электростанций. Нынешняя аномальная летняя жара спровоцировала увеличение энергопотребления. Тепловые блоки сожгли последние запасы антрацита и остановились. Чтобы избежать аварийных отключений света по всей стране, Минэнерго приняло решение возобновить импорт электроэнергии из РФ. Правда, на этот раз Украина будет покупать российскую электроэнергию в августе на 6,5% дороже, чем в мае 2015 года. Кстати, ситуация с летним зноем точь-в-точь может повториться зимой при сильных морозах.

Между тем, Демчишин считает закупки электроэнергии в РФ выгодными, ведь ее цена остается дешевле, чем у ДТЭКа. По всей видимости, министр рассчитывает и зимой на поставки электроэнергии из России в случае, если проблема с углем не разрешится. Уверенности министру в переговорах с россиянами добавляет зависимость оккупированного Крыма от поставок электроэнергии с материковой части Украины. Но сговорчивость агрессивного соседа может исчезнуть уже к концу этого года, когда, по планам Минэнерго РФ, через Керченский пролив будет брошен кабель, что сделает полуостров энергонезависимым от Украины.

Вполне очевидно, если предстоящая зима будет столь же теплой, как и прошлая, то Украина сможет легко пережить отопительный сезон. Но если столбик термометра опустится ниже 20 градусов мороза – проблем не миновать. Собственно, премьер-министр уже рисует апокалиптические сценарии - «первый - плохой (при -5º С), а второй (при - 20º С) - очень плохой».

Самое грустное – цену вопроса подготовки к отопительному сезону нельзя назвать неподъемной для Украины. Чтобы зимовать со светом нам нужно всего лишь 130 млн долларов. Но их «найти» может помешать коррупция, которая в энергосфере достигла заоблачных размеров. «Одна из проблем - это обеспечение углем нашей тепловой генерации. Вторая - это проблема неплатежей. Третья - это установление реальной рыночной цены угля. В отрасли коррупционная составляющая зашкаливает, и сегодня отрасль еще больше деградирует. Мы должны немедленно приступить к реформированию», - заявил вице-премьер Вощевский.

Кстати, он не исключает, что глава государства Петр Порошенко поддержит увольнение уже осенью Демчишина, назначенного в декабре прошлого года по квоте президентской политической силы.

По словам Вощевского, Министерство энергетики на сегодняшний день не в полной мере справляется с поставленными задачами. Если отставка Демчишина и состоится, то теплее от этого в наших домах зимой не станет.

Артем Белоусов (УНИАН)