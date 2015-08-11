Нефть продолжает дешеветь на прогнозах ОПЕК и ослаблении юаня

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику во вторник на фоне новостей от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также действий Народного банка Китая, ослабившего курс юаня, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

На середину дня стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent уменьшалась на 1,43% - до 49,67 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на WTI сокращалась на 1,78% - до 44,16 доллара за баррель.

Ранее во вторник ОПЕК сообщила об увеличении добычи нефти — на 101 тысячу баррелей в день, до 31,51 миллиона баррелей в день. Таким образом, добыча ОПЕК достигла трехлетнего максимума. Показатель также превысил собственную заявленную квоту по добыче в 30 миллионов баррелей в день.

При этом организация вновь улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году на 90 тысяч баррелей в день — до 92,7 миллиона баррелей в день. Прогноз по спросу на нефть в 2016 году также пересмотрен в сторону повышения на 100 тысяч баррелей в день — до рекордных 94,04 миллиона баррелей в день.

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Кроме того, ослабление официального курса юаня на 1,9% к доллару Народным банком КНР привело к укреплению американской валюты, увеличивая стоимость оцененных в долларах сырьевых товаров для инвесторов, располагающих средствами, не выраженными в долларах. Средний обменный курс юаня к доллару был установлен регулятором на уровне 6,2298 против 6,1162 днем ранее. ЦБ отметил, что мера была одноразовой.