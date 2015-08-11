"Энергоатом" выберет для аудита одну из четырех ведущих мировых компаний

Яценюк требует провести независимый аудит деятельности "Энергоатома" / rnpp.rv.ua

В сообщении приводятся слова президента госкомпании Юрия Недашковского, который отметил, что «Энергоатом» в первом полугодии получал множество необоснованных обвинений в злоупотреблениях.

При этом 7 июля в ходе заседания расширенной коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности премьер-министр Арсений Яценюк также обратил внимание на предвзятую массированную критику в адрес «Энергоатома», которая базируется, в том числе, и на выводах Госфининспекции.

«Премьер-министр дал поручение провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности «Энергоатома», которая бы позволила снять вопрос относительно обвинений в злоупотреблениях и коррупции... Я думаю, что до конца года мы будем иметь объективную оценку того, как «Энергоатом» на самом деле вел свою финансово-хозяйственную деятельность», - сказал Недашковский, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, во исполнение поручения премьера в «Энергоатоме» готовятся пакеты тендерной документации для выбора аудитора по двум блокам вопросов, первый блок - вопросы ценообразования при проведении торгов, второй блок - аудит по выводам ревизии, проведенной Госфининспекцией в «Энергоатоме».

«У меня нет сомнений, что в целом эти выводы будут в нашу пользу, но я также знаю, что у нас есть очень много недостатков в подготовке конкурсных торгов и эту ситуацию надо исправлять», - подчеркнул президент компании.

Также пресс-служба сообщает, что одним из ключевых вопросов для «Энергоатома» остается вопрос противодействия коррупции. С марта 2015 года компания сотрудничает с общественной организацией «Трансперенси Интернешнл Украина» в вопросах методического обеспечения понимания основных требований антикоррупционного законодательства. В частности, организовано проведение расширенного семинара-обучения для руководящего состава дирекции и обособленных подразделений компании, проводится анализ деятельности подразделений с целью выявления коррупционных рисков и проявлений.

В сообщении отмечается, что для обеспечения оперативного реагирования и выявления фактов возможных коррупционных правонарушений в «Энергоатоме» работает электронный «Ящик доверия». В рамках борьбы с коррупцией за I полугодие 2015 году в компании проведено 53 служебных расследования, по результатам которых 48 человек привлечены к ответственности, 4 сотрудника уволены, по пяти эпизодам направлена информация в правоохранительные органы.

Кроме того, в компании привели результаты работы за первое полугодие. Так, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС составил 74%, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период на энергоблоках АЭС выполнено 4 капитальных и 2 средних ремонта. Компании удалось добиться сокращения сроков ремонтов по сравнению с первым полугодием 2014 года почти на 20 суток, что позволило дополнительно выработать 269,2 млн кВт/ч электроэнергии. Продолжается выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексной (сводной) программой повышения безопасности энергоблоков АЭС (КСПБ). Согласно обновленному плану КсПБ на 2015 год, запланировано выполнить 88 мероприятий, из которых по состоянию на 29 июля выполнено 37, финансирование программы в I полугодии составило 1,15 млрд грн. На трех энергоблоках (№2 Южно-Украинской АЭС, №1, 2 Запорожской АЭС) ведутся работы по продлению сроков эксплуатации.

По словам Недашковского, в первом полугодии компания увеличила производство электроэнергии до 42 млрд кВт/ч против 40,7 млрд кВт/ч по плану. При этом он добавил, что АЭС во время отопительного сезона должны обеспечить стабильное производство электроэнергии, поскольку сейчас страна из-за дефицита угля для теплоэлектростанций и рекордно маловодного лета вынуждена компенсировать дефицит электроэнергии за счет импорта из России.

«Нам надо понимать, что сегодня все надежды руководства страны на успешное прохождение отопительного сезона связаны с атомной энергетикой, и мы эти надежды должны оправдать», - отметил президент «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.