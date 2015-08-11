Die Welt: Газовый гигант сражается на всех фронтах

Глубокая рецессия, спор из-за санкций с Западом – экономически Россия находится в свободном падении. Только у самого большого источника иностранной валюты президента Владимира Путина появился просвет: у «Газпрома». На самом деле, удивительно, что крупнейший поставщик газа в Европу начал год лучше, чем ожидали аналитики», - пишет Эдуард Штайнер в своей статье «Газовый гигант сражается на всех фронтах», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В понедельник группа «Газпром» объявила, что в первом квартале ее прибыль увеличилась на 71 процент до 382 миллиардов рублей (5,45 млрд евро). Это обеспечивает передышку после шока прошлого года, когда годовая прибыль под давлением кризиса в Украине и из-за теплой погоды упала на 86 процентов до 2,8 млрд евро. Поскольку самая большая в мире газовая компания покрывает большинство своих расходов в рублях, а большую часть своей прибыли получает в евро или долларах, она получает выгоду от ослабления рубля, объяснил хорошие показатели вице-председатель группы Андрей Круглов.

Тем не менее, нет никаких причин для эйфории, потому что самое трудное время у «Газпрома» впереди. По российской формуле расчета, цена на газ отражает динамику цен на нефть только с временной задержкой в шесть-девять месяцев. С середины 2014 года цена на нефть упала в два раза. Действительно глубокий излом, который можно было наблюдать только в последнем квартале прошлого года, серьезно задел «Газпром» в начале весны.

В июне экспортная цена на газ была на самом низком уровне за восемь лет. Никаких хороших долгосрочных перспектив заработка для «Газпрома». И это не изменится в обозримом будущем. Поскольку концерн, который обычно рассматривается в качестве орудия российской внешней политики, в ссоре и с Европой, и с Соединенными Штатами. И великий партнер будущего, Китай – партнер, который радо воспользуется слабостью.

Рынок в Европе под угрозой

С Европой «Газпром» ссорится уже многие годы, и ведется также антимонопольное расследование, потому что есть подозрение, что компания злоупотребляет своей рыночной властью в ряде стран Восточной Европы. Прежде всего, с тех пор, как россияне отказались от проекта газопровода «Южный поток» из-за сопротивления ЕС, гневу в Москве не было предела.

«Газпром» слишком хорошо знает, что его по-прежнему высокая доля на рынке в Европе находится под большей угрозой, чем когда-либо. В настоящее время Европа использует низкую цену на газ и покупает у «Газпрома», сколько возможно, чтобы заполнить свои хранилища. «Газпром» уже спокойно слегка повысил экспортный прогноз на 2015 год со 155 до 160 миллиардов кубических метров. Объемы экспорта в Европу и в Турцию в этом году «вероятно, превзойдут наивысшие показатели», заявил «Газпром».

Заметно уменьшаться рыночная доля «Газпрома» в Европе начнет с 2018 года, считают эксперты Deutsche Bank в своем анализе: к тому времени появятся новые предложения в виде СПГ из США и азербайджанского газа через новый трубопровод от Каспийского моря на европейский рынок.

Для того, чтобы не отставать в этом конкурсе, «Газпром» не жалеет усилий. Здесь русские оказались в затруднительном положении. Во-первых, Москва решила полностью прекратить транзит через Украину после истечения строка транзитного контракта в 2019 году. Во-вторых, на сегодняшний день отсутствуют новые мощности трубопровода, которые могли бы принять украинские объемы транзита.

«Газпром» пытается шантажировать с помощью Анкары

За последние несколько месяцев «Газпром» пытался шантажировать Европу, заключив союз с Турцией и объявив о том, что в будущем газ будут поставлять через новый трубопровод в и через Турцию до внешней границы ЕС, откуда ЕС самому придется забирать российский газ. Он называется «Турецкий поток». Он обеспечит газом не только Турцию, но и Европа, по желанию россиян, с 2019 года могла бы получать ежегодно 47 млрд кубометров (т.е. более половины годового потребления Германии) через турецкий транзит.

Так гладко, как себе это представляет «Газпром», все, конечно, не пройдет. Напротив: в последнее время все больше неясно, как будут дальше обстоять дела с «Турецким потоком». Переговоры о нем не были отменены, как утверждали некоторые СМИ, их просто перенесли до встречи глав двух государств осенью, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков несколько дней назад.

По словам российских инсайдеров, это связано с тем, что выборы в Турции больше не принесли абсолютного большинства президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Но это связано также с тем, что многие частные вопросы по мегапроекту открыты, и не было достигнуто никакого соглашения касательно скидки на газ, которой требует Турция.

Анкара – крепкий орешек. Этого генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер, похоже, не учел, когда он несколько месяцев назад угрожающим тоном сигнализировал своим основным европейским клиентам, что они должны быстро позаботиться о соединительном трубопроводе из Турции в Западную Европу, если после 2019 года они еще хотят получать поставки из России по южному маршруту.

Хотят ли США санкциями ослабить Газпром?

Несколько месяцев спустя шумиха вокруг «Газпрома» немного утихла. По-видимому, компания хочет наладить отношения с Европой. Об этом говорит тот факт, что русские обратили внимание на то, где русско-европейские газовые отношения были наименее проблематичными: на газопровод в Балтийском море «Северный поток».

В июне концерн подписал соглашение о намерениях на строительство еще двух веток в Германию с немецкой «E.on», австрийской «OMV» и голландско-британским энергетическим гигантом «Royal Dutch Shell». В конце июля к консорциуму присоединилась также «Wintershall». Обе новых ветки должны направлять дополнительно 55 млрд кубометров газа в ЕС. Расширение «Северного потока» в европейских планах «Газпрома» является главным приоритетом, недавно написала российская газета «Независимая газета».

Для США все это, похоже, остается бельмом на глазу. Не исключено, что Валерий Нестеров, аналитик по газовым вопросам Sberbank Investment Research, прав в своей интерпретации, что Соединенные Штаты будут также использование санкции, чтобы целенаправленно ослабить «Газпром» как конкурента. Бросается в глаза то, что США в ходе ужесточения санкций сейчас открыто внесли в список санкций месторождение Южно-Киринское, находящееся перед тихоокеанским островом Сахалин.

Теперь запрещена продажа любого оборудования для освоения этого огромного месторождения, которое в одиночку могло бы обеспечить Германию примерно на 8 лет, но, разумеется, предусмотрено для азиатского рынка. Так, газовый сектор впервые непосредственно подпал под санкции.

Китай подписал газовую мега-сделку в момент слабости

Но матч уже давно идет не только в Европе. «Газпром» рассматривал Азию в качестве будущего целевого рынка и совершил прорыв договором о 30-летних поставках в Китай 38 млрд кубометров в год. Китай очень долго раздумывал и ждал с подписью десять лет. В конце, Народная Республика воспользовалась тем, что Россия была ослаблена из-за санкций.

Теперь «Газпром» должен строить трубопровод в Китай. Проблема: с момента подписания договора в прошлом году, цена на нефть снизилась вдвое, поэтому цена газа также упала. Эксперты подсчитали, что цена на газ должна составлять не менее $ 350 за 1000 кубометров, чтобы проект трубопровода окупился. Но для этого нужна цена на нефть в 100 долларов за баррель. До этого очень далеко. Сейчас цена на нефть ниже $ 50.