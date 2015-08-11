Вощевский анонсировал запуск поезда для вывоза угля из Донбасса

Об этом сообщил вице-премьер Валерий Вощевский. "Обеспечить работу энергетики в осенне-зимний период - это ключевая задача, и в этом контексте вопрос первостепенного значения: доставить необходимый объем угля на склады украинских ТЭС", - отметил вице-премьер.

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Он подчеркнул, что важно максимально быстро обработать все возможности для вывоза угля из Донбасса, и добавил, что на сегодняшний день практически завершены ремонтные работы на железнодорожном направлении Майорское-Никитовка. "Единственный возможный способ решения задачи по вывозу угля из Донбасса - обеспечить движение на этом участке. Мы выполнили там колоссальный объем работ, задействовали там десятки людей, которые работали под обстрелами. Мы отремонтировали достаточно серьезный участок, теперь надо, чтобы это работало. Также необходимо организовать пропускной пункт", - отметил Валерий Вощевский.

Валерий Вощевский также обратил внимание на необходимость восстановления Луганской ТЭС в рамках ОЭС, на складе которой находится почти 500 тыс. тонн угля.

Кроме этого, на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2015/16 обсуждались возможные объемы и условия ввоза импортного угля по железной дороге и через морские порты Украины. По предварительным подсчетам, Украина планирует импортировать почти 1 млн. тонн угля. В частности, ПАО "Центрэнерго" ежемесячно будет завозить по 200 тыс. тонн импортного угля.