Die Zeit: Последние в своем роде

Об этом пишет Марлис Укен в статье под названием «Последние в своем роде», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Сердце глобальной ядерной промышленности находится в Муронан, непримечательном промышленном городе с 100 000 жителей на юге японского острова Хоккайдо. Здесь производят то, что не может больше никто в мире: с помощью пресса весом 14 000 тонн Japan Steel Works в Муронан изготавливают ключевой компонент атомной промышленности, так называемый сосуд под давлением. Он производится цельным, без каких-либо сварных швов.

Огромный кусок стали пользуется чрезвычайным спросом, новому, третьему поколению ядерных реакторов, таких как французский EPR- реактор компании Areva, нужны именно такие монстры из Муронана в Японии. Отсутствие сварных швов означает больше безопасности. Покупатели мирятся с задержкой доставки стального колосса на многие месяцы.

Кто хочет строить атомные электростанции, тот не сможет обойти Японию. Японские компании Hitachi, Toshiba и Mitsubishi Heavy Industries являются одними из основных поставщиков оборудования для атомных электростанций. Они, в свою очередь, тесно связаны с компаниями в США. Японская компания Toshiba в 2006 году купила американскую атомную компанию Westinghouse за 5,4 миллиарда долларов США. А Hitachi, в свою очередь сотрудничает с General Electric – Siemens'ом США.

Строительство ядерных реакторов – дорогой и сложный процесс, поэтому в мире этим занимаются еще только четыре компании: Areva из Франции, Westinghouse / Toshiba, русские (Росатом) и Китай (Китайская национальная ядерная компания). Немецкий концерн Siemens оставил строительство после ядерной катастрофы в Фукусиме в марте 2011 года, но Мюнхен по-прежнему поставляет запчасти для атомных электростанций, которые также используются на обычных электростанциях, например, для паровых турбин.

Но этот бизнес находится в упадке во всем мире. Многие страны борются с огромными проблемами и задержками при строительстве атомных электростанций. Катастрофа в Фукусиме вселила неуверенность в инвесторов, и бум в области возобновляемых источников энергии запутал рынки электроэнергии. По всему миру инвесторы, правительства и граждане медлят со строительством атомных электростанций. Акции французской компании Areva ощутимо упали в последние годы. Рейтинговое агентство Standars & Poor's теперь оценивает их даже как спекулятивную бумагу.

В 2010 году, за год до Фукусимы, в мире еще начиналось строительство 15 атомных электростанций. По данным критикующего отрасль World Nuclear Reports, в прошлом году, осталось только три. Строительство также приходится все больше субсидировать государству. Самый свежий пример: АЭС Hinkley Point C в Великобритании. Оператор EdF из Франции на многие годы смог законно обеспечить себе такую высокую цену за киловатт, что конкурирующие поставщики электроэнергии жаловались в Европейский суд из-за нарушения конкуренции.

И атомного ренессанса не видно: World Nuclear Reports, который ежегодно публикует эксперта в области атомной энергетики Майкла Шнайдера при поддержке Фонда Генриха Бёлля, называет глобальный список из 18 ядерных реакторов современного поколения 3, которые в настоящее время находятся на стадии строительства. Всех опережают японцы: модель реактора AP 1000 от Westinghouse-Toshiba построена на восьми станциях, в том числе - не удивительно - и на трех в Соединенных Штатах.

Зависимость от японского производства

Тем больше США беспокоились, что Япония прекратит использование атомной энергии. США зависят от японского производства. Ни в одной другой стране мира больше нет такого количества ядерных реакторов в сети - в настоящее время их 99. Таким же влиятельным является атомное лобби в США. Если верить Шнайдеру, то это всем известный секрет, что американские лидеры после ядерной катастрофы на Фукусиме, выступали за то, чтобы Япония сохранила ядерную энергетику. Как же японские компании, такие как Toshiba-Westinghouse, должны убедительно продавать продукт, в который больше не верит их собственное правительство? «Сигнал об отказе Японии от атомной энергии был бы катастрофой для американской атомной промышленности», говорит Шнайдер.

И на самом деле, консервативное правительство премьер-министра Синдзо Абэ совершило перелом: во вторник впервые после почти четырех лет перерыва японская АЭС была подключена к сети. Атомное лобби отреагировало на это с облегчением, в конце концов, японская атомная промышленность является важной частью мировой индустрии. «Глобальная ядерная промышленность приветствует повторный запуск первого реактора», сказала Агнета Райзинг, директор Всемирной ядерной ассоциации во вторник.

Если верить Шнайдеру, радость продлится недолго. Потому что, если у какой-то области в атомной промышленности и есть большое будущее, то это снос атомных электростанций. Глобальный атомный флот устарел, и только в некоторых случаях выгодна модернизация, которая соответствует действующим стандартам безопасности.