Обвал на рынке нефти не стихает из-за девальвации юаня

На мировых торгах в среду, 12 августа, цены на нефть продолжают снижаться на новостях из Китая, передает Reuters.

С начала торгов стоимость Brent упала на 0,69% - до 48,84 доллара за баррель, WTI - на 0,42%, до 42,9 доллара за баррель.

Читайте такжеМВФ одобрил девальвацию китайского юаняВ среду, 12 августа, Народный банк Китая продолжил начатое во вторник снижение курса национальной валюты, и теперь юань упал к минимальным уровням с августа 2011 года, потеряв за два дня почти четыре процента, утянув за собой на многолетние, а в некоторых случаях и на абсолютные минимумы валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сырьевые и развивающиеся валюты. Это повысило стоимость оцененной в долларах нефти для покупателей из региона. МВФ одобрил действия КНР.

Таким образом, на рынок давят настроения относительно снижения спроса при увеличении предложения.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила об увеличении добычи на 101 тысячу баррелей нефти в день - до 31,51 миллиона баррелей в день. Добыча ОПЕК достигла трехлетнего максимума.