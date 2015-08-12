Убыточный "Нафтогаз" хочет арендовать 33 автомобиля почти за 5 миллионов гривень

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины», дефицит бюджета которого в 2014 году составил 110 млрд грн, намерен арендовать 33 автомобиля, включая 3 авто представительского класса, на период октябрь-декабрь 2015 года за 4,9 млн грн для перевозок пассажиров вне расписания, говорится в сообщении компании.

Согласно тендерной документации, компания намерена арендовать микроавтобусы: «Фольксваген Мультивен» или эквивалент (3 шт.), «Фольксваген Каравелла» или эквивалент (1 шт.), автомобили представительского класса (3 шт.), внедорожники (2 шт.), автомобили среднего класса (24 шт.).

Читайте также"Нафтогаз" до конца года будет покупать валюту на межбанке, а не из резервов НБУ Срок оказания услуг – октябрь-декабрь 2015 года (3 месяца).

Также в компании отмечают, что в стоимость закупки услуг входят все расходы на обслуживание автомобилей, включая арендную плату, зарплату водителей, горюче-смазочные материалы, текущие ремонты и страхование, а также оплату стоянки, хранения и охраны транспорта.

Отдельное требование предъявляется к автомобилям: пробег не превышает 50 тыс. км, регистрация – не позднее 2013 года. Водитель, согласно тендерной документации, должен досконально знать Киев, а также иметь трехлетний стаж работы. Режим работы водителей – ненормированный.

Конечный срок подачи предложений на конкурсные торги – 10 сентября 2015 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в декабре 2014 года пытался провести тендер по аренде 45 автомобилей, включая 6 представительского класса, за 40 млн грн для перевозок пассажиров вне расписания. Однако из-за возникшего скандала конкурс был отменен.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.