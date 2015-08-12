"Энергоатом" за семь месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 47%

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за январь-июль составили 18,029 млрд грн, что составляет 82,8%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 10,026 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за семь месяцев 2015 года увеличилась по сравнению с январем-июлем 2014 года до 51,167 млрд кВт/ч с 49,334 млрд кВт/ч. За 7 месяцев текущего года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики находилась на уровне 56,5%.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» в январе-июне 2015 года получил чистую прибыль 2,262 млрд грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 3,054 млрд грн.