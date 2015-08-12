США понизили прогноз по ценам на нефть

Стоимость североморской нефти марки Brent в 2015 году составит 54,4 доллара за баррель, а к 2016 году вырастет до 59,42 доллара за баррель.

Об этом говорится в краткосрочном прогнозе Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает «Дождь».

Прогноз ухудшен на 6 и 8 долларов за баррель по сравнению с предыдущим отчетом.

Средняя цена на нефть марки WestTexas Intermediate (WTI), по мнению EIA, составит 49,62 доллара за баррель в 2015 году и увеличится к 2016 году до 54,42 доллара.

Ухудшение прогнозов EIA объясняет снятием санкций с Ирана.

Власти Ирана и «шестерка» международных переговорщиков в июле достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Совет безопасности ООН 20 июля единогласно принял резолюцию по иранской ядерной программе. Теперь должно последовать согласие конгресса США.

«Если соглашение реализуется и снятие санкций произойдет, это приведет к дополнительным поставкам иранской нефти на мировой рынок... Этот прогноз предполагает, что снятие санкций произойдет в 2016 году, способствуя среднегодовому приросту иранской добычи нефти на 0,3 миллиона баррелей в день с 2015 по 2016 год, причем большая часть увеличения предстоит во второй половине 2016 года», — отмечается в сообщении.

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Министерство также ухудшило прогноз по добыче нефти в США. Средний объем добычи в 2015 году, как ожидается, составит 9,36 миллиона баррелей в сутки, в 2016 году — 8,96 миллиона баррелей. Ранее ведомство прогнозировало добычу на уровне 9,47 миллиона баррелей в день и 9,32 миллиона баррелей в день в 2015 и 2016 году.