Работники "Укртатнафты" объявили бессрочный пикет - требуют уволить руководителей "Укртранснафты"

Работники «Укртатнафты» объявили бессрочный пикет с требованием уволить руководителей госпредприятия «Укртранснафта» Романа Сидорака и Виталия Величко, а также исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, действия которых нарушили стабильную работу единственного действующего в Украине нефтеперерабатывающего завода.

«Протестующие обратились к главе «Нафтогаза Украины» Андрею Коболеву с просьбой выразить свое мнение по поводу сложившейся ситуации в Кременчуге и требуют уволить руководителя кременчугского филиала «Укртранснафты» Виталия Величко, исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника и и.о. председателя правления «Укртранснафты» Романа Сидорака», - говорится в сообщении «Укртатнафты».

«Работники «Укртатнафты» продолжают протестовать напротив центрального офиса Кременчугского филиала «Укртранснафты». 11 августа они объявили о том, что акция протеста становится бессрочной и продолжится до того времени, пока не будут выполнены их требования», - отмечается в сообщении.

Как пояснили УНИАН в компании «Укртатнафта», чтобы выразить свое отношение к руководству «Укртранснафты» и НАК «Нафтогаз Украины» митингующие нарисовали на обычных мячах их фамилии и, словно в корзины, забросили мячи в мусорные баки.

«Наше предприятие хотели фактически остановить - это трагедия для нефтеперерабатывающей отрасли и Украины в целом. Мы продолжаем мирную акцию протеста, и вот с сегодняшнего дня она становится бессрочной, пока наши требования - отставка непрофессионалов – Виталия Величко, Андрея Пасишника и Романа Сидорака - не будут выполнены», - цитирует пресс-служба главу первичной профсоюзной организации «Укртатнафты» Василия Хоменко.

По словам Хоменко, свои требования работники «Укртатнафты» оформили в резолюцию, которую единогласно приняли и отправили на рассмотрение руководителю «Нафтогаза Украины» Андрею Коболеву, но ответа пока еще не получили.

В компании напомнили, что 31 июля предприятие «Укртатнафта» не получило нефть для переработки, люди вышли на мирную акцию, и через шесть часов подача сырья возобновилась. 3 августа госпредприятие «Укртранснафта» прислала телеграмму «Укртатнафте», сообщив, что подача нефти приостанавливается. 3 и 4 августа люди снова вышли на акцию протеста.

«Официальная причина отключения – ремонт нефтепровода. Мы не против ремонтных работ, это нормально – ремонтировать трубопровод, которому 50 лет. Но есть условия договора, по которым они заблаговременно должны нас предупредить, а они этого не сделали», - цитирует пресс-служба Хоменко.

По его словам, на момент отключения подачи сырья нефти для переработки у завода не было. В хранилищах Кременчугского НПЗ находится государственная техническая нефть, но она находится на хранении, поэтому использовать ее не могут.

«Если бы мы тогда использовали техническую государственную нефть, мы бы несли уголовную ответственность. Мы не пошли на это, а вышли протестовать – закачайте нам нефть для работы», – приводит пресс-служба слова Хоменко.

По словам профсоюзного лидера, на сегодняшний день подача нефти на завод осуществляется, но это пока проходит пикет.

«Если мы уйдем отсюда, нам опять не будут ее качать?! Нас опять остановят?! Ведь при власти в креслах «Нафтогаза Украины» и «Укртранснафты» сидят люди, которые ассоциируют себя с командой Еремеева (депутат Игорь Еремеев – УНИАН). Это люди, которые хотят уничтожить нефтепереработку в Украине, им невыгодно, что «Укртатнафта» выпускает недорогой качественный украинский бензин. Они могут завезти импортный и продать подороже», - добавил Хоменко.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 августа более 300 работников компании «Укртатнафта» начали пикетировать филиал государственной компании «Укртранснафта» в Кременчуге, требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский НПЗ.

Скандалы вокруг "Укртранснафты" начались в середине марта 2015 года, когда "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», неожиданно решил отстранить Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ в Луганской области Юрия Мирошника, имеющего сомнительную репутацию. Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену, народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» очевиден, поскольку тот пытается нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продажи нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник работал помощником народного депутата Еремеева.