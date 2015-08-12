Украина из-за жары значительно увеличила импорт российской электроэнергии

Об этом свидетельствуют данные оператора энергосистемы Украины – госкомпании «Укрэнерго».

По данным компании, величина импорта электроэнергии из России по контракту между госкомпанией «Укринтерэнерго» и российской «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 21.00 11 августа составляла 1 200 МВт, тогда как 9 августа она составляла 800 МВт.

Как отмечают в «Укрэнерго», за двое суток средняя температура воздуха по Украине увеличилась до 27,7 градусов с 25,4 градусов. Максимальная нагрузка на 11 августа составила 17 516 МВт, тогда как на 9 августа – 16 416 МВт.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 10 по 12 августа снизились до 1,305 млн тонн с 1,306 млн тонн.

Как ранее сообщал УНИАН, НКРЭКУ в конце июля установила для госкомпании "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену закупки электроэнергии в августе от госкомпании "Укринтерэнерго", осуществляющей ее импорт из России, в размере 900 грн за 1 МВт/ч, что на 6,5% выше майской цены.

По словам Демчишина, импортировать электроэнергию из России на сегодня для Украины выгодно, так как стоимость тепловой генерации в августе составляет около 95 коп. за кВт/ч.