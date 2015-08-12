Правительство определило маршруты вывоза угля из неподконтрольных районов Донбасса

Кабинет министров определил маршруты вывоза угля из неподконтрольных районов Донбасса для увеличения запасов данного вида топлива на складах украинских теплоэлектростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Кабмина сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Да есть такой вопрос. Был проголосован сегодня положительно. Это на украинскую территорию – любое пересечение. Там три маршрута – от 10 до 300 километров», - сказал Демчишин.

В тоже время министр не уточнил конкретных маршрутов вывоза топлива.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам вице-премьера Валерия Вощевского, для обеспечения работы энергетики в осенне-зимний период и доставки необходимого объема угля на склады украинских ТЭС, будет запущен поезд для вывоза топлива из Донбасса.

Украина из-за роста среднесуточной температуры воздуха и нехватки собственных генерирующих мощностей с 9 по 11 августа увеличила импорт электроэнергии из России на 50% - до 1200 МВт.