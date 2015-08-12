Переговоры о поставках газа в Украину начнутся после 20 августа

«После 20 (августа - УНИАН) начнутся активные встречи, - сказал министр. – Встречи проходят каждый день. Я каждый день общаюсь с Новаком (Александром Новаком – министром энергетики РФ - УНИАН) по телефону».

Как сообщал УНИАН, ранее министр сообщал, что переговоры в формате Украина – ЕС по вопросам поставок газа в Украину состоятся в Вене 26-27 августа. В свою очередь глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не исключал, что в конце августа может состояться и очередной раунд газовых переговоров с Россией при участии ЕС.