На АЭС в Чехии произошла авария, один из энергоблоков отключили

На атомной электростанции в чешском городе Темелине из-за аварии отключен один из энергоблоков.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Novinky.cz.

По предварительным данным, второй энергоблок АЭС был отключен от сети после выхода из строя одного из генераторов охлаждения, который находится в неядерной части станции.

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Это уже второе нарушение работы этого энергоблока за последнее время. В конце июля он был введен в после ремонта парогенератора. На полную мощность энергоблок вышел 2 августа.

В то же время на АЭС также в Темелине не работает первый энергоблок, который был остановлен в плановом режиме для проведения технических работ.