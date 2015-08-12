Демчишин: Украина пока не будет вводить лимиты потребления электроэнергии

Украина пока не планирует вводить лимиты потребления электроэнергии, хотя температурный режим сейчас близок к аномальному, сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Мы пока терпим», - сказал министр. В то же время он рассказал, что к Украине обратились польские диспетчеры за аварийной помощью.

Также министр сообщил, что Польша просила Украину увеличить поставки электроэнергии из-за собственного дефицита.

«В Польше сейчас введен график потребления электроэнергии, поставка промышленным потребителям существенно ограничена до технологических минимумов. Это в принципе еще одно подтверждение тому, насколько серьезная ситуация. Температуры не стандартные. «Сейчас потребление выше», - сказал министр.

«Мы им помочь не можем сегодня, потому что у нас на Бурштынском острове несколько блоков в ремонте и технически мы не можем, мы ведь и сами готовимся к отопительному сезону. Поэтому если нам удастся ввести в эксплуатацию блоки Бурштынского острова, то постараемся их поддержать», - добавил министр.

По его словам, сейчас Украина и так экспортирует в Польшу 600 МВт электроэнергии с сутки, а может экспортировать до 1000 МВт.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина из-за роста среднесуточной температуры воздуха с 9 по 11 августа увеличила импорт электроэнергии из России на 50% - до 1200 МВт.