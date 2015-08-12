Спрос на нефть растет самыми быстрыми темпами за пять лет - МЭА

Мировой спрос на нефть растет самыми быстрыми темпами за пять лет благодаря восстановлению экономического роста и низким ценам, но ее излишки настолько велики, что сохранятся до 2016 года, сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Рейтер.

В ежемесячном докладе МЭА резко повысило прогноз роста спроса на текущий и следующий годы. Кроме того, агентство ожидает, что рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, замедлится в 2016 году.

"Хотя восстановление баланса, очевидно, началось, процесс, видимо, будет продолжительным, так как избыток поставок будет, вероятно, сохраняться в течение всего 2016 года, указывая на то, что мировые запасы будут увеличиваться и дальше", - сообщило МЭА.

Цены на нефть опустились ниже $50 за баррель под давлением избыточных поставок и сильного доллара. Мнение МЭА оптимистичнее точки зрения ОПЕК, которая во вторник повысила прогноз поставок нефти от стран, не входящих в группу.

МЭА ожидает роста спроса на нефть на 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2015 году, что на 260.000 баррелей в сутки выше прогноза, сделанного в июле. Причинами этого агентство назвало стабильный экономический рост и реакцию потребителей на низкие цены.

"Это самый существенный скачок роста за пять лет и впечатляющее повышение по сравнению с ростом спроса всего на 0,7 миллиона баррелей в сутки в 2014 году", - говорится в докладе.

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МЭА добавило, что сохраняющаяся мощь экономики поддержит рост на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2016 году, что на 410.000 баррелей в сутки выше июльского прогноза.

Рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, как ожидается, замедлится с рекордных 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2014 году до 1,1 миллиона баррелей в сутки в этом году, а затем сократится еще на 200.000 баррелей в сутки в 2016 году.