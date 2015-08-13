Цены на нефть растут на статданных по запасам топлива с США

На мировых торгах в четверг, 13 августа, цены на нефть растут на статданных по запасам топлива в США, передает Bloomberg.

Так, с начала торгов Brent подорожала на $0,29 (0,58%) - до $49,95 за баррель, WTI - на $0,21 (0,48%), до $43,51 за баррель.

В начале недели WTI достигла шестилетнего минимума, Brent - восьмимесячного.

Министр энергетики Алжира Салах Хебри заявил, что страны ОПЕК ведут переговоры об экстренном заседании в условиях резкого падения цен нефть.

Читайте такжеВсемирный банк: Россия потеряет $34 миллиарда после возвращения Ирана на рынок нефтиПо данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,68 млн баррелей - до 453,6 млн баррелей, что превысило прогноз аналитиков.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 0,73% - до 9,395 миллиона баррелей в сутки.

По мнению аналитиков, рост цен - временный, на рынке предложение превышает спрос.