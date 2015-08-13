Кабмин обнародовал план подготовки к отопительному сезону с жесткими требованиями

Кабинет министров Украины обнародовал план подготовки и прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, предполагающий разработку графиков переориентации работы энергоемких предприятий, принятие мер по сокращению задолженности за потребленные энергоносители, представление графика закупки и формирования запасов угля, а также поиск возможностей срочной закупки энергоресурсов в случае острой необходимости. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №809, опубликованном на веб-портале правительства.

В частности, согласно плану, к 15 ноября Минэнергоугля и Госэнергонадзор должны подготовить отчет об оценке готовности объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период. Для этого ответственным ведомствам необходимо подготовить распоряжение правительства, разрешающее провести необходимые проверки, а также еженедельно информировать о возникающих проблемах непосредственно правительство и созданную в начале августа Межведомственную рабочую группу по подготовке к отопительному сезону.

Читайте такжеЗапутались в ценниках: стоимость газа от Демчишина требует уточнений К 15 сентября, согласно плану, Минэнергоугля должно разработать график накопления угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей в объеме не менее 3,2 млн тонн, из которых 1,4 млн тонн уголь марки «А» и «П», 1,8 млн тонн уголь марок «Г» и «Д».

Уголь должен быть накоплен к 1 октября текущего года.

Также Кабмин поручил Минэнергоугля, Минрегионстрою и областным властям к 15 августа представить возможности хранения мазута как резервного топлива. Объемы необходимых запасов мазута (из расчета работы региональных ТЕС и ТКЕ в течение не менее 10 дней) должны быть представлены не позднее 15 сентября текущего года. При этом собственно топливо должно быть накоплено к 1 октября, а субъекты хозяйствования, планирующие использовать мазут, должны получить разрешения на выбросы в атмосферу.

«Определить к 1 сентября возможности срочной закупки, транспортировки и поставки топлива в случае наступления критической ситуации в объединенной энергосистеме», - говорится в распоряжении Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Кабинет министров Украины своим постановлением создал межведомственную рабочую группу по подготовке объектов теплокоммунэнерго к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов во главе с вице-премьер-министром Валерием Вощевским.

В группу также вошли: министр энергетики и угольной промышленности, заместители глав Минрегионстроя, Минфина, Мининфраструктуры, Минэкономразвития, глава Государственной фискальной службы, представители СБУ, Генеральной прокуратуры, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, Совета национальной безопасности и обороны и НАК «Нафтогаз Украины».

Этим же постановлением Кабмин утвердил положение о рабочей группе, согласно которому созданный орган является временным, а его основной задачей будет координация деятельности центральных и местных органов власти по подготовке к зиме, подготовка рекомендаций для выполнения органами власти, а также предложений по решению возникающих проблем. Группа имеет право привлекать к работе международные организации и экспертов.