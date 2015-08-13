Кабмин выставил требования по закачке газа в хранилища

Кабинет министров Украины потребовал от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» закачать в подземные газовые хранилища к 1 ноября текущего года не менее 17 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №809, опубликованном на веб-портале правительства.

«Обеспечить закачку в подземные хранилища природного газа в объеме не менее 17 млрд кубометров для стабильного прохождения осеннее-зимнего периода до 1 ноября 2015 года», - говорится в распоряжении.

Читайте такжеПереговоры о поставках газа в Украину начнутся после 20 августа Кроме того, по решению правительства в течение отопительного сезона необходимо провести ряд мер, направленных на погашение долгов за потребленный газ и недопущения накопления новых сумм задолженности.

Как сообщал УНИАН, на текущий момент запасы газа в ПХГ Украины составляют свыше 13 млрд кубометров. При этом в НАК «Нафтогаз Украины» отмечали, что для «комфортного» прохождения отопительного сезона Украине необходимо закачать не менее 19 млрд кубометров газа.

Ранее Кабмин поручил Минэнергоугля сформировать к 1 октября запас угля в объеме не менее 3,2 млн тонн, а также рассчитать необходимые запасы мазута, как резервного топлива, для ТЭС и ТКЕ.