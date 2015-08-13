"Надра Украины" отрицает передачу лицензий на недра шельфа Черного моря офшорным компаниям

«По имеющейся у компании информации, специальные разрешения на пользование семью участками недр шельфа Черного моря не выдавались», - заявляют в «Надра Украины».

Вместе с тем в компании рассказали, что в целях роста добычи углеводородов в стране, а также обеспечения государственных геологоразведывательных предприятий финансированием было принято решение о сотрудничестве с инвесторами, которые изъявили желание разрабатывать недра на шельфе Черного моря.

Так, 3 февраля 2015 года «Надра Украины» получила письма от ООО «Паркер Челендж» и ООО «Теус-Н» с предложением создания совместных предприятий, а именно ООО «Черноморгеоресурс» и «Черноморзахидинвест».

«Создание целевых обществ полностью соответствует мировой практике, поскольку большую часть средств тратит инвестор, который несет основные финансовые обязательства», - добавили в госкомпании.

При этом в «Надра Украины» уточнили, что «Черноморгеоресурс» и «Черноморзахидинвест» были созданы с целью проведения поисково-разведывательных работ запасов нефти и газа в пределах западного шельфа Черного моря на следующих площадях: Приозерно-Алибейская, Приднепровско-Зъездновская, Днестровская Каракатица, Коралловая-Катран, Змеиная-Янтарная, Сундучная-Шатская, Сулинская-Жебриянская. Также задачей этих компаний является выявление новых месторождений углеводородов, их обустройство и последующая эксплуатация.

Согласно сообщению, «Паркер Челендж» и «Теус-Н» как инвесторы в ООО «Черноморгеоресурс» и ООО «Черноморзахидгазинвест» взяли на себя обязательства финансирования на первом этапе поисковых работ, в частности, выполнение сейсмических исследований в соответствии с разработанным техническим заданием, а также обработку и интерпретацию полученного материала.

«ООО «Паркер Челендж» и ООО «Теус-Н» также приняли обязательства по финансированию производственных программ, определенных по результатам выполнения вышеуказанных исследований, а именно по обустройству выявленных месторождений, строительства инфраструктуры и производственных мощностей для эксплуатации, переработки углеводородного сырья и поставки его в газотранспортную сеть Украины», - уточнили в пресс-службе госкомпании.

Между тем в «Надра Украины» сообщили, что ориентировочные объемы инвестиций от «Паркер Челендж» и «Теус-Н» ожидались на уровне около 10 млрд грн по каждому совместному предприятию.

«Такие инвестиционные предложения компания не могла проигнорировать, так как при сокращении бюджетного финансирования и заказов на выполнение геологоразведочных работ вопрос привлечения инвесторов для проведения поисково-разведочных работ для «Надра Украины» является очень актуальным», - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, учитывая положения устава «Надра Украины» и норм действующего законодательства, было создано ООО «Черноморгеоресурс» и ООО «Черноморзахидинвест», которое согласовали в Госгеонедрах.

«Участниками указанных выше обществ не являются компании из Кипра», - отметили в «Надра Украины».

При этом в компании сообщили, что в начале июля 2015 года Госгеонедр сняло заявки «Черноморгеоресурса» и «Черноморзахидинвеста» на получение специальных разрешений по семи участкам недр шельфа Черного моря. Кроме того, были направлены запросы в правоохранительные и фискальные органы на получение дополнительной информации по указанным обществах.

«Поэтому возможны любые предусмотренные действующим законодательством Украины сценарии лицензирования этих площадей в пределах компетенции Кабинета министров Украины и Госгеонедр Украины», - добавили в госкомпании.

Вместе с тем в «Надра Украины» рассказали, что в случае получения компаниями «Черноморгеоресурс» и «Черноморзахидинвест» специальных разрешений на пользование недрами в пределах западного шельфа Черного моря, инвесторы будут выполнять заявленные программы работ, которые позволят обеспечить работой специалистов дочерних предприятий «Надра Украины», привлекать к работе их производственные мощности.

«В свою очередь, получение прибыли Национальной акционерной компанией «Надра Украины», 100% акций которой принадлежат государству, соответствует интересам государства и его дивидендной политике», - резюмировали в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, 12 августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести в Министерстве экологии и природных ресурсов, а также Государственной службе геологии и недр служебное расследование процедуры оформления двум офшорным компаниям 7 лицензий на нефтегазоносном шельфе Черного моря.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.