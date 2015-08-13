Яценюк поручил помочь дружественной Польше электроэнергией

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины в связи с кризисной ситуацией в энергетической системе Польши срочно принять неотложные меры для обеспечения максимально технически возможных поставок электроэнергии в польскую энергосистему.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

«Мы должны поддержать дружественную нам Польшу и сделать все возможное, чтобы помочь нашим партнерам как можно скорее стабилизировать ситуацию в энергетике страны», - заявил премьер-министр.

Читайте такжеКоллапс украинской энергетики всего лишь за $130 миллионов Как сообщалось, правительство Польши в связи с аномальной жарой и угрозой перегрузки энергосистемы приняло решение об ограничении поставок электроэнергии и ее потребления до конца месяца по всей стране.

12 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Польша попросила Украину увеличить поставки электроэнергии из-за собственного дефицит.

В то же время Демчишин сказал, что «мы им помочь не можем, потому что у нас на Бурштынском острове несколько блоков в ремонте, и технически мы не можем, ведь мы и сами готовимся к отопительному сезону». «Поэтому, если нам удастся ввести в эксплуатацию блоки Бурштынского острова, то постараемся их поддержать», - добавил министр.