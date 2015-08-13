"Укргазвыдобування" недоплатила 2 миллиарда рентных платежей – источник

Об этом УНИАН сообщил источник в Государственной фискальной службе.

«У них по кварталу общее начисление (рентных платежей – УНИАН) 5 млрд грн, но уплатили они около трех», - сказал источник.

Он отметил, что «Укргазвыдобування», вероятнее всего, будет просить рассрочку уплаты 2 млрд грн рентных платежей.

Вместе с тем источник рассказал о порядке начисления госкомпании рентных платежей. По его словам, начисленная сумма распределяется в виде субсидий и субвенций между регионами по пропорциям Министерства финансов, а НАК «Нафтогаз Украины» потом подписывает соответствующие договора с областными администрациями о зачете рентной платы в сумму субсидий и субвенций.

«Например, начислили 5 млрд по «Укргазвыдобуванню», а субсидии и субвенции по 25 регионам условно 3 млрд. Вот оно и получилось, что 3 млрд грн прошло зачетами, которые бюджет отписал областям, а 2 млрд получается, что у них нет возможности покрыть существующим механизмом, поскольку нет такого количества потребления газа на этот период. А живыми деньгами в «Нафтогазе» платить не хотят», - добавил собеседник.

При этом он подчеркнул, что решить проблему недоплаты госкомпанией рентных платежей можно путем продажи газа компанией «Укргазвыдобування» облгазам без посредничества «Нафтогаза».

«По большому счету нужно убрать прокладку под названием НАК «Нафтогаз» и эти недоплаты прекратятся. Тогда облгазы будут покупать газ у «Укргазвыдобування» «живыми» деньгами», - подчеркнул источник.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в интервью «Радио Свобода» сказал, что долг «Укргазвыдобування» составляет около 5 млрд грн. При этом он не уточнил, эту сумму госкомпания не получила или должна выплатить.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров назначил главой "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко – в прошлом партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine. Назначению Прохоренко предшествовал скандал. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что компания Игоря Еремеева должна "Укргазвыдобуванню" свыше 370 млн грн, однако менеджмент компании не предпринимает усилий по возврату задолженности.

Вместе с тем исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник, который до этого работал помощником депутата Игоря Еремеева, заявлял, что такого долга не существует.

Буквально сразу новый руководитель госхолдинга Олег Прохоренко сообщил о невозможности «Укргазвыдобування» выплатить дивиденды за 2012-2013 годы по причине сложного финансового положения в компании.

При этом министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что Кабинет министров настаивает на выплате госкомпанией «Укргазвыдобування» дивидендов по итогам своей деятельности в государственный бюджет.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% от объема добычи голубого топлива в стране. По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль холдинга составила 8,9 млн грн.