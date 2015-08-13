Ахметова обязали с октября ограничить продажи электроэнергии в ЕС – в Украине дефицит

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, государственному холдингу «Укрэнерго» и компании «ДТЭК Западэнерго» к 15 октября принять меры по перефиксации трех дополнительных энергоблоков Бурштынской тепловой электростанции на работу в объединенной энергосистеме Украины, а также совместно с НАЭК «Энергоатом» обеспечить выполнение программы повышения безопасности энергоблоков украинских атомных станций.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №809, опубликованном на веб-портале правительства.

«К 1 сентября необходимо также проанализировать информацию НЭК «Укрэнерго» о суточных графиках нагрузки электросетей и оценить вопрос перевода энергоемких предприятий на работу в период минимальной нагрузки в объединенной энергосистеме», - говорится в распоряжении правительства.

Кроме того, по решению Кабмина, в отопительный период необходимо завершить строительство воздушных линий электропередач напряжением 750 кВ в направлении Ривненская АЭС - Киевская и Запорожская АЭС – Каховская, а также рассмотреть возможность проведения уже к 1 ноября текущего года аварийно-восстановительных работ на линиях «Углегорская ТЭС – Михайловка», «Луганская ТЭС – Юбилейная», «Луганская ТЭС – Михайловка» и других.

Информацию о возможности проведения работ необходимо подать в Межведомственную рабочую группу по прохождению отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин поручил Минэнергоугля сформировать к 1 октября запас угля в объеме не менее 3,2 млн тонн, а также рассчитать необходимые запасы мазута как резервного топлива для ТЭС и ТКЭ. Кроме того, Кабинет министров Украины потребовал от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» закачать в подземные газовые хранилища к 1 ноября текущего года не менее 17 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

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Бурштынская ТЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. На станции установлено 12 пылеугольных энергоблоков (8 по 195 МВт и 4 по 185 МВт). Фактическая мощность станции составляет 1750 МВт при проектной мощности 2300 МВт. Станция расположена на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии и Румынии. Блоки станции эксплуатирует холдинг «ДТЭК Западэнерго», который является частью крупнейшего частного энергохолдинга Украины – ДТЭК, входящего в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» бизнесмена Рината Ахметова.