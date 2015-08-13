ДТЭК Ахметова возобновил поставки угля с оккупированных районов Донбасса

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова спустя трое суток возобновил поставки угля на Криворожскую ТЭС из оккупированных пророссийскими боевиками районов Донбасса, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, 12 августа поставки возобновились через железнодорожный перегон Ясиноватая – Скотоватая, после того как 9 августа данный участок был поврежден в результате боевых действий.

«12 августа через «Ясиноватую – Скотоватую» прошло около 200 вагонов — порядка 14 тыс. тонн угля», – говорится в сообщении ДТЭК.

Как отметили в компании, в настоящее время запасы угля на складе Криворожской ТЭС составляют 29 тыс. тонн — на неделю работы.

«Для экономного сжигания угля станция работает минимальным составом оборудования — одним или двумя блоками из восьми», — добавили в компании.

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В ДТЭК напомнили, что с осени 2014 года Криворожская ТЭС работает минимальным количеством блоков из-за нехватки угля марки Т (тощий), который поставляется с шахты «Комсомолец Донбасса» (Кировское, Донецкая обл.).

По данным ДТЭК, на ее складах на оккупированной территории остаются 2,1 млн тонн антрацитов.

«При наличии локомотивов, порожних вагонов и системной работы железной дороги ДТЭК может обеспечить поставки из зоны АТО до 800 тыс. тонн антрацита в месяц», — добавили в ДТЭК.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.