​"Газпром" решил сэкономить на газопроводе в Китай

Как следует из обновленной документации к тендеру, начальная цена контракта составляет 7,7 млрд рублей, пишет Slon.ru.

Ранее начальная цена составляла 16,5 млрд рублей. Тендер на строительство участка протяженностью 93 километра был объявлен в начале августа.

Президент РФ Владимир Путин 10 августа подписал указ, согласно которому правительство должно к 1 сентября представить план господдержки «Силы Сибири».

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«Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на 30 лет о поставках росийского газа в КНР в мае 2014 года. Россия обязалась поставлять 38 млрд кубометров газа в год. Тогда российские инвестиции оценивались в $55 млрд, общие вложения в инфраструктуру проекта – в $70 млрд.

Строительство газопровода планируется завершить к 2018 году.