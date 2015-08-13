Цена нефти WTI упала до шестилетнего минимума

Стоимость нефти марки WTI в ходе торгов четверга обновила минимум с марта 2009 года на фоне укрепления доллара, опасений за экономику Китая и другого макроэкономического негатива, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI (West Texas Intermediate) опускалась на 2,5% - до 42,24 доллара за баррель. Таким образом, она пробила вниз отметку в 42,37 доллара за баррель - минимум с 11 марта 2009 года. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 1,22% - до 49,06 доллара за баррель.

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Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,47% - до 42,23 доллара за баррель, а на Brent - на 1,18%, до 49,59 доллара за баррель. Экспирация фьючерсов произойдет в пятницу, 14 августа.

"Настроения по нефти очень слабые. Это больше связано с макроэкономическим настроением из-за опасений по поводу мировой экономики", - прокомментировал изданию The Wall Street Journal аналитик Price Futures Group Фил Флинн.