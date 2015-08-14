Цены на нефть "испугались" прогнозов и катятся вниз

Утром стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,1% - до 49,17 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 0,49% - до 42,77 доллара за баррель, пишет Прайм.

В ходе торгов четверга она пробила вниз отметку в 42 доллара за баррель — минимум с 9 марта 2009 года, достигнув 41,99 доллара за баррель.

По словам стратега IG Markets Бернарда Ау, цены на "черное золото" останутся на низких уровнях после заявления Международного энергетического агентства (МЭА) в среду о том, что переизбыток нефти на мировом рынке продлится в 2016 году.

"Старая оценка МЭА о сохранении ситуации перенасыщения после 2015 года продолжает вносить вклад в пессимистичный прогноз для энергетического сектора", - сказал эксперт агентству Франс Пресс.

Рыночный стратег отметил, что давление на нефть сохранится, и предположил, что котировки могут зафиксировать седьмую неделю потерь.

"На настоящий момент мы все еще не выявили значительных изменений в фундаментальных показателях для нефти", - заявил агентству инвестиционный аналитик Phillip Futures Дэниэл Энг. Он отметил, что нисходящий импульс для цен по-прежнему является сильным.

Опасения также увеличиваются из-за новостей с валютного рынка. Несмотря на укрепление юаня к доллару в пятницу на 0,05% после снижения за три дня на 4,6%, некоторые участники рынка ожидают, что другие центральные банки стран АТР могут ослабить национальные валюты для укрепления экспорта. Кроме того, некоторое укрепление юаня возобновило ожидания относительно повышения процентной ставки ФРС США.