Демчишин рассказал, когда Украина откажется от российской электроэнергии

Согласно сообщению пресс-службы Минэнергоугля, об этом министр Владимир Демчишин сообщил во время приема граждан в общественной приемной министерства.

«Благодаря подписанному с РФ прямому договору была использована импортная электроэнергия для обеспечения потребностей украинских потребителей. Контракт сработал именно так, как и планировалось - в качестве страховки в случае форс-мажора, и импорт будет прекращен, как только мы восстановим собственные мощности», - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, группа специалистов отбыла на те частные ТЭС, которые остановили свои блоки, чтобы выяснить, насколько оправданным является проведение внеплановых ремонтов.

Также Демчишин сообщил, что Украина увеличит поставки электроэнергии в Польшу, которая испытывает ее дефицит из-за аномально жаркой погоды.

«Мы ежедневно поставляем 600 МВт в Польшу, ведем работу, чтобы ускорить ремонтные работы и добавить еще 400 МВт», - отметил министр.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина из-за роста среднесуточной температуры воздуха с 9 по 11 августа увеличила импорт электроэнергии из России на 50% - до 1200 МВт.

По словам Демчишина, импортировать электроэнергию из России на сегодня для Украины выгодно, так как стоимость тепловой генерации в августе составляет около 95 коп. за кВт/ч.