Критика "Энергоатома": без вины виноватые

«Мы пока терпим. Караемся, мучаемся, но не каемся». Так министр энергетики и угольной промышленности Украины Демчишин охарактеризовал текущее состояние дел в отечественной энергетике, которая «дышит на ладан», не справляясь с нагрузками не только зимой, но и летом.

Из-за аномально высокой температуры и отсутствия обильных дождей на фоне дефицита угля украинские гидро- и теплоэлектростанции не могут справиться с задачей по производству электроэнергии. Это вызвало дефицит электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины. Недостаток мощности пришлось компенсировать импортом электроэнергии из России.

Министр энергетики Демчишин не нашел ничего лучшего, как раскритиковать в таком случае компанию «Энергоатом». Поводом для публичной порки госкомпании был выбран одновременный плановый ремонт 5 блоков АЭС общею мощностью 5 000 МВт.

«На самом деле это очень много для энергосистемы. Я уже неоднократно обращался к «Энергоатому» и к моим специалистам с просьбой на следующий год однозначно изменить графики ремонтов таким образом, чтобы одновременно 5 блоков не простаивало. Это однозначно ошибка. Более того, в августе, когда нагрузка (на энергосистему – УНИАН) очень большая», - заявил Демчишин 10 августа в Кабмине.

По его словам, в августе в Украине наблюдались температуры свыше 30 градусов, а в некоторых регионах жара достигала 40 градусов, что привело увеличению нагрузки на энергосистему из-за массового использования кондиционеров.

Как отметил Демчишин, из-за простоя 5 блоков АЭС большая нагрузка была отдана тепловой генерации, что привело к тому, что склады ТЭС не могли пополнятся. Запомним этот посыл министра: ремонт энергоблоков АЭС привел к перерасходу угля. Ниже мы еще остановимся на этом моменте.

Ремонты строго по графику

Как сообщил УНИАН источник в энергетической отрасли, выводя 5 энергоблоков в ремонт, Энергоатом действовал в строгом соответствии с запланированным графиком ремонтов, согласно приказам министра. Соответствующие приказы министерства датированы 31 декабря 2014 года (№920), а изменения к настоящему приказу внесены также приказами Минэнергоугля от 15 января (№12), от 7 апреля (№ 217) и наконец 24 июня 2015 (№ 399).

Планирование ремонтов энергоблоков АЭС осуществляется в соответствии с нормативным документом «Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных электростанций», утвержденного и введенного в действие опять же приказом Минтопэнерго Украины от 26 марта 2008 года.

В 2015 году во время весеннего полноводия и на майские праздники в плановых ремонтах одновременно находилось 5 энергоблоков АЭС и по состоянию на 13 августа также находится 5 энергоблоков, что опять же полностью соответствует приказам, подписанным Демчишиным.

Стоит также отметить, что украинские АЭС во время летних температурных максимумов испытывают недостаток воды для охлаждения энергоблоков и вынуждены работать в ограниченном режиме. Это кстати одна из причин, почему лето традиционно было периодом ремонтных компаний для атомщиков.

Ну и наконец, немаловажным фактом для понимания роли атомной генерации в формировании дефицита электроэнергии является четырехкратный пересмотр прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2015 год. В конечном итоге прогнозный объем производства электроэнергии АЭС увеличился на 4 млрд. кВт/ч до 88,8 млрд при общем уменьшении объемов производства в ОЭС Украины на 20,1 млрд кВт/ч – до 160,6.

Почувствуйте разницу - плюс 4 миллиарда атомным станциям и минус 20 в целом по всей электрогенерации. Из этих данных ясно, что дефицит мощностей был вполне прогнозируемый и компенсировать его за счет АЭС никто даже и не собирался.

Ошибки мнимые и реальные

По мнению некоторых экспертов, из-за отсутствия профессионального видения проблем отрасли в Минэнергоугля склады украинских ТЭС лишились значительного объема твердого топлива. Так, на протяжении 7 месяцев 2015 года по решению Министерства и НЭК «Укрэнерго» 8 блоков АЭС работали на пониженной мощности, что привело к уменьшению объемов производства электроэнергии на 1,6 млрд кВт/ч. «Для сравнения: чтобы выработать такой объем электроэнергии на ТЭС необходимо использовать около 600 тыс. тонн условного топлива. То есть того самого дефицитного угля, которого нам так не хватает, экономить почему-то не стали», - отмечают эксперты.

Вместе с тем, в последние годы не надо быть оракулом, чтобы предсказать, что летом две-три недели у нас почти всегда стоит жара 30 градусов, а население спасается под кондиционерами и сжигает дополнительные киловатты часов.

До завершения жаркого лета остались считанные недели, а вот предстоящая зима вряд ли будет такой же теплой, как минувшая. В таком случае, от работы атомных электростанций потребуется максимальная отдача, поскольку дефицит угля для ТЭС останется.

Именно благодаря летней ремонтной компании в осенне-зимний период АЭС будут готовы работать в условиях пиковых нагрузок. Согласно данным Энергоатома, с ноября 2015 по февраль 2016 одновременно в ремонте будут находиться только два энергоблока АЭС.

Сергей Бабак