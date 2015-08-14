"Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" - требует более $29 миллиардов

Согласно документу, 12 июня 2015 года «Газпром» представил в арбитраж отзыв на иск НАК «Нафтогаз Украины» и встречное исковое заявление, в котором уточнил общую сумму своих требований - 29,2 млрд долл.

«Устные слушания по делу запланированы на февраль-март 2016 года. Вынесение решения арбитрами планируется в конце июня 2016 года», - говорится в отчетности «Газпрома».

Как известно, «Газпром» требует в арбитраже от «Нафтогаза» средств за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки «голубого топлива» в 2014 году.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма.

Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Общие исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» составляют 16 млрд долл.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года.