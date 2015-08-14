"Газпром" ждет от "Нафтогаза" $217 миллионов за газ для оккупированного Донбасса

Об этом говорится в отчете компании за 2 квартал 2015 года.

"Кроме того, в 2015 году образовалась задолженность за поставки газа на юго-восток Украины порядка 217 миллионов долларов США", - говорится в документе.

При этом отмечается, что с 16 июня 2014 года "Газпром" поставляет природный газ НАК "Нафтогаз Украины" только в том объеме, который был предварительно оплачен. В период с декабря 2014 года по март 2015 года поставки газа НАК "Нафтогаз Украины" осуществлялись в предоплаченных объемах.

При этом в "Газпроме" оценивают задолженность "Нафтогаза Украины" за поставленный в 2013 - 2014 годах газ без учета пени по состоянию на 30 июня около 2,2 миллиарда долларов США.

Как сообщал УНИАН, 26 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что долг НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в объеме 704 миллиона кубометров на оккупированный Донбасс составил 212 миллионов долларов.

20 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала поставлять газ на оккупированный Донбасс "на основании обращения газовых структур непризнанных республик".

19 февраля Миллер заявил, что "в соответствии с действующим между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контрактом купли-продажи газа, с 16.00 19 февраля 2015 года "Газпром" поставляет газ на Украину в том числе через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово" в объеме 12 млн куб. м в сутки".

В то же время, НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что не будет оплачивать счет "Газпрома" за поставки природного газа в зону АТО, о начале которых 19 февраля заявил глава российского газового монополиста Миллер.

"Нафтогаз" не будет оплачивать этот счет", - заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

При этом Коболев добавил, что направления поставки российского газа в Украину, согласно действующему контракту, регулируются исключительно заявками "Укртрансгаза".

"Направления поставок газа в Украину регулируются отдельными заявками, которые направляет "Укртрансгаз", и никто другой не имеет права, согласно контракту, направлять заявки относительно того, какие объемы и по каким направлениям могут поставляться", - отметил глава "Нафтогаза".

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По словам Коболева, несмотря на заявления главы "Газпрома" о начале с 19 февраля поставок газа в зону АТО, у НАКа нет информации о данном факте, так как на тех газоизмерительных станциях уже продолжительное время не присутствуют представители украинской компании.