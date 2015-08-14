"Газпром" опасается ужесточения санкций со стороны США и Евросоюза

Об этом говорится в квартальной отчетности российской компании.

«В связи с продолжающимся кризисом в Украине могут возникнуть риски применения со стороны США и Европы дополнительных санкций финансового и экономического характера, непосредственно к ПАО «Газпром», что может несколько затруднить сотрудничество с деловыми партнерами ПАО «Газпром», - говорится в документе.

Отмечается, что с целью снижения рисков компания постоянно проводит работу по поддержанию «своей деловой репутации».

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Как сообщал УНИАН, 29 января в отчетности «Газпрома» по МСФО за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, была сказано, что западные санкции не окажут существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности компании.

Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.