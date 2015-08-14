Финляндия подала иск к "Газпрому" в Стокгольмский арбитраж

Финская компания Gasum Oy подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть цены на экспорт газа, передает «Газета.Ru» со ссылкой на отчет "Газпрома" по международных стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Иск подан к дочерней структуре «Газпрома» — компании «Газпром экспорт». Gasum требует пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Финляндию, и изменить формулу цены; снизить уровень take-or-pay или, альтернативно, снизить годовые контрактные количества (ГКК) до уровня, равного общему количеству природного газа, которое может находиться в обороте на финском рынке с учетом цены, определенной арбитражем.

Читайте также"Газпром" опасается ужесточения санкций со стороны США и ЕвросоюзаРоссийская компания должна определиться с кандидатурой своего арбитра в течение 30 дней.

Финская компания Gasum Oy на 75% принадлежит финскому правительству, еще 25% принадлежит «Газпрому».

В пятницу, 14 августа, стало известно, что «Газпром» в июне уточнил сумму иска к «Нафтогазу» до $29,2 млрд. Ранее сообщалось, что «Газпром экспорт» подтвердил подачу иска в Стокгольмский арбитраж из-за закупочных цен газа в Туркмении.