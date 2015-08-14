В Киевской области снова будут отключать электроэнергию

В "Киевоблэнерго" сообщили, что "по команде диспетчера Центральной энергетической системы в электрических сетях применяется график аварийных отключений".

Читайте такжеУкраина из-за жары значительно увеличила импорт российской электроэнергии

В компании уточнили, что основная цель аварийных отключений потребителей - предупреждение нарушений режима работы единой энергосистемы.

Одновременно, компания обращается к потребителям с просьбой экономно использовать электроэнергию и не пользоваться сразу несколькими мощными приборами.

Однако в пресс-центре "Укрэнерго" агентству УНИАН сообщили, что никаких специальных поручений "Киевоблэнерго" не давали, но не исключили, что компания может принять плановые аварийные отключения. "Команды на веерные отключения "Киевоблэнерго" не было", - сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Но Киевская область превысила лимиты потребления электроэнергии на 5%, может из-за этого", - предположили в пресс-службе оператора энергосистемы.

Однако на самом сайте "Укрэнерго" Киевская область в августе ни разу не упоминается среди областей, превысивших лимиты потребления электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, Украина с 9 августа из-за роста среднесуточной температуры воздуха и дефицита мощностей вынуждена была увеличить импорт электроэнергии из России на 50% - до 1200 МВт. По состоянию 13 августа из-за отсутствия топлива 18 энергоблоков и один блок тепловой электростанции общей мощностью 4298 МВт находились в резерве.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин 12 августа заявил, что ситуация в энергосистеме достаточно сложная, однако лимиты потребления электроэнергии страна еще вводить не собирается.