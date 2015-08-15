Украинцев ждут проблемы с газом и светом этой зимой - экс-министр ЖКХ

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на экс-министра ЖКХ, главу "Союза собственников жилья Украины" Алексея Кучеренко. Он прокомментировал предложение Кабмина снизить минимально допустимые температуры в квартирах украинцев с 18 до 16 градусов.

По мнению эксперта, такое предложение власти - косвенный признак того, что, во-первых, на зиму не хватит газа, а во-вторых, возможны перебои с электроэнергией в связи с провалом по подготовке запасов угля. Кроме того, экс-министр допустил, что электрические сети не смогут обеспечить дополнительный прогрев помещений, когда после снижения температуры в квартирах население начнет массово использовать электронагревательные приборы.

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Кучеренко добавил, что во многих странах допускается более низкий температурный режим, чем сегодня в Украине.

"Но отличие в том, что, например, в Германии это решила не Меркель, а сами люди - исходя из своих финансовых возможностей и высоких цен на энергоресурсы, выбирают себе температурный режим, вплоть до того, что регулируют температуру в разных комнатах", — сказал он.